$81.33+0.4587.03-0.07

Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам

Женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Свои главные требования они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам
© Lenta.ru

Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.

Перестаньте трогать меня грязными руками. Сначала почистите когти

isthishowweadult

пользовательница Reddit

Многие женщины попросили мужчин перестать присылать им фотографии своих половых органов. Некоторые участницы форума объяснили, что мужчины могут делать это из-за недостатка внимания и похвалы со стороны противоположного пола.

Пожалуйста, перестаньте присылать дикпики случайным женщинам. Это попросту страшно и отвратительно. Если женщина захочет посмотреть на ваш член, она попросит о фотографии сама

UCK_INDUSTRIAL

пользовательница Reddit

Также женщины попросили не трогать их во время случайных столкновений на улице.

Когда вам нужно пройти рядом, не кладите руки на мою талию, бедра, ягодицы, чтобы отодвинуть. Я вас не знаю, не трогайте меня

teddybearer78

пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Среди них, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий