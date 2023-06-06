Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам

Женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Свои главные требования они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.

Перестаньте трогать меня грязными руками. Сначала почистите когти

isthishowweadult

пользовательница Reddit

Многие женщины попросили мужчин перестать присылать им фотографии своих половых органов. Некоторые участницы форума объяснили, что мужчины могут делать это из-за недостатка внимания и похвалы со стороны противоположного пола.

Пожалуйста, перестаньте присылать дикпики случайным женщинам. Это попросту страшно и отвратительно. Если женщина захочет посмотреть на ваш член, она попросит о фотографии сама

UCK_INDUSTRIAL

пользовательница Reddit

Также женщины попросили не трогать их во время случайных столкновений на улице.

Когда вам нужно пройти рядом, не кладите руки на мою талию, бедра, ягодицы, чтобы отодвинуть. Я вас не знаю, не трогайте меня

teddybearer78

пользовательница Reddit