Названы признаки нездоровой тяги к порнографии

Тратить на просмотр контента для взрослых более 12 часов в неделю является признаком нездоровой тяги к порнографии, считает британский психолог Ри Лэнгхэм. Его мнение, а также позицию других специалистов о причинах, симптомах и последствиях такой зависимости приводит издание The Sun.

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По словам Лэнгхэма, в последний год он наблюдает значительный рост числа людей, которые страдают от чрезмерного увлечения порнографией. Он подчеркнул, что их проблема связана не столько с количеством часов, которое они тратят на просмотр взрослого контента, а с последствиями этой привычки.

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«Люди могут работать и выполнять свои обязанности, в том числе заботиться о детях, но при этом вести себя рискованно, например смотреть порно на работе или пока спят дети», — описал симптомы психолог.

Также он назвал тревожным проявлением зависимости желание включить фильм для взрослых вместо того, чтобы провести время с друзьями или, например, заняться спортом.

Специалист в области психосексуальной медицины Кэтрин Худ уверена, что сомнительное увлечение может стать причиной потери интереса к настоящим отношениям. Она объяснила, что со временем у любителей взрослого контента искажается восприятие интимной связи в паре, они забывают, что ключевую роль в ней играют эмоции и чувства. В итоге они не могут реализовать подсмотренные на экране фантазии и испытывают симптомы половой дисфункции, рассказала Худ.

Психотерапевт Наташа Пейдж добавила, что зависимость от взрослого кино разрушает личные связи и плохо воздействует на психологическое состояние человека, вызывая чувство стыда и даже депрессию. Она отметила, что зависимость может исчезнуть сама собой, если найти и устранить причины ее появления. Если же справиться с привычкой не получается самостоятельно, она посоветовала обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью.