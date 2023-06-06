2 причины, почему женщина выбирает менее амбициозных мужчин, чем она

Женщина выбирает таких мужчин неосознанно, потому что есть внутренние глубинные причины для этого. Что же ей транслирует такой мужчина? Чему он хочет научить её?

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2 причины, почему женщина выбирает бедных мужчин

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Первая причина такого выбора – она хочет кого-нибудь спасать

Глубокое чувство вины, полученное в далёкие детские годы, создаёт такие благоприятные ситуации, что рядом с женщиной всегда появляются жертвы, которых нужно спасть. И мужчины очень часто идут на эту роль. А самой женщине это больше всего и нужно.

Когда она спасает такого мужчину, прежде всего она чувствует себя нужной и значимой. И чем больше она спасает, тем больше делает из мужчины жертву, а он тем временем ложится на диван, перестаёт зарабатывать, а в скором времени превращается ещё и в агрессора.

«Спасательство» присуще многим женщинам.

Мы не даём возможности проявить рядом с нами мужчинам те качества, за которые мы будем ими гордиться. И этот треугольник «жертва-агрессор-спасатель» бесконечно присутствует в отношениях, не давая возможности насладиться гармонией и любовью.

Вторая причина такого выбора – это сильная позиция женщины.

Она всего добивается сама. Она привыкла так выживать, приспособилась. Скорее всего, такой сценарий она подсмотрела у мамы и взяла в свою жизнь.

Если рядом появляется мужчина – сразу же начинается противоборство. Кто же из них круче. А так как мальчиков с детства воспитывают женщины и вкладывают в них установку «девочкам надо уступать, всё отдавать», то и здесь мужчина начинает сдавать свои позиции и поднимать «лапки вверх».

Очень часто сейчас успешные женщины остаются одинокими. Они настолько привыкли быть сильными в бизнесе, что не могут переключиться на другие роли в отношениях.

Очень часто женщина не способна увидеть в мужчине величие его. Для многих женщин это считается унижением перед мужчиной. И снова начинается борьба за власть.

Конечно, женщине легче даётся решение многих вопросов. Но, как говорят мудрые женщины: «Хорошо всё уметь, но не дай бог всё делать самой».

Личный опыт психолога

Мой личный опыт позволяет писать на эту тему, потому что два раза я наступала на те же грабли.

В первый раз мужчина превратился со временем в агрессора, который не разрешал мне даже работать. Хотел, чтобы я всегда сидела дома и варила еду.

А второй мужчина не мог заработать денег, я оплачивала съёмную квартиру, покупала еду. А он даже начал проигрывать деньги в автоматах.

После таких отношений я стала знакомиться с женской энергией и своими страхами, запретами и установками.

Сдала свои мечи и копья своему теперешнему мужу, перестала спасать и разрешила себе принимать его таким, какой он есть, видеть его величие и силу. Ждать, когда сам он решит многие задачи и, конечно же, любить, поддерживать и верить в него.

Поэтому предлагаю вам прямо сейчас посмотреть на своего мужчину как в зеркало, и задать себе вопрос: «Чему меня он учит?»

И если вам не совсем нравится то, что вы увидели – идти и работать. Но работать только с собой! С вашими негативными и ограничивающими установками, программами и сценариями жизни, написанными не вами.

Учиться выходить из треугольника в отношениях, вставать во взрослую позицию, уметь принимать рядом с мужчиной другие роли.

Как выбрать мужчину, рядом с которым вы сможете чувствовать себя женственной и реализованной? Прежде всего, выбирать душой и сердцем.

Не вступать в отношения на компромиссах, из-за закрытия своих потребностей.

Отпустить свои ожидания и претензии.

Обсуждать действия и поступки словами, проговаривать, учиться искать решения вместе.

Вступать в отношения, только находясь во взрослой позиции. Работать со своей целостностью.

Смотреть реально на поступки мужчины, а не придумывать образ и не закрывать глаза на происходящее.

Проговаривать ртом то, что вы хотите от мужчины, а не ждать, что он догадается сам.

Все претензии мужчине – это то, что не дала нам мама

И, конечно, при работе с отношениями, придётся посмотреть и в сторону ваших отношений с мамой. Потому что все претензии, которые вы предъявляете мужчине – всё это невысказанные претензии к маме.

Всё, что вы хотите, чтобы дал вам мужчина – когда-то недодала вам мама. Но, к сожалению, мужчина не может закрыть вашу боль, нехватку любви и пустоту внутри. Невозможно бегать с пустым стаканом и требовать от всех наполнить его.

И поэтому до вступления в новые отношения, исцелить свои отношения с мамой.

На диагностике я всегда смотрю, что именно вам сейчас мешает встретить того самого мужчину, с которым вы сможете построить гармоничные отношения как партнёры.

Исцелить ту боль, пустоту и недолюбленность – и уже идти в новые отношения или менять уже существующие.

Вам необязательно повторять судьбу вашей мамы и бабушки – вам можно жить по-другому, вам можно любить и доверять мужчине, вам можно строить гармоничные отношения.