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Россиянам назвали способ борьбы с выгоранием с помощью чашки чая

Эмоциональное выгорание ставит под угрозу и карьеру, и личную жизнь, а также провоцирует соматические нарушения, предупредила клинический психолог Дарья Суслова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала способ борьбы с выгоранием с помощью ритуалов — например, чашки чая.

Россиянам назвали способ борьбы с выгоранием с помощью чашки чая
© Lenta.ru

По формулировке ВОЗ, эмоциональное выгорание — это «чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности». По словам Сусловой, лучшее, что можно сделать для профилактики такого выгорания, — найти баланс между работой и отдыхом и посвящать свободное время не только сну, но также хобби, общению с друзьями, путешествиям и спорту.

Чтобы избежать стресса при переходе от работы к отдыху, нужны особые ритуалы, подсказала Суслова.

«Например, выпивайте чашку чая, когда возвращаетесь домой, или прогуливайтесь после выхода из офиса. Полезными будут тайм-менеджмент и любые практики, которые способствуют повышению эмоционального интеллекта», — предложила она.

При этом, добавила специалистка, нужно учитывать влияние на эмоциональный баланс других заболеваний: например, по ее словам, на настроение могут оказывать влияние болезни щитовидной железы.

«Волшебной таблетки здесь не существует: крайне важен комплексный подход, при котором вместе с психологом вы научитесь правильно относиться к проблемам, расслабляться и бороться с повседневным стрессом. Важно, чтобы человек понял: забота о себе — главное в жизни, а регулярный и качественный отдых необходим, чтобы работа приносила радость, а не превратилась в кабалу», — заключила психолог.

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