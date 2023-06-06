Названы лучше жанры музыки для концентрации на работе

Александр Король рассказал о том, какую музыку лучше всего слушать в разное время дня и какая музыка подойдет представителям различных профессий

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Музыка не только влияет на настроение, но и может помочь в решении задач. Психологический исследователь Александр Король говорит, что мы часто слушаем музыку ежедневно, но не задумываемся о том, как она влияет на нас. Например, когда мы грустим, мы часто слушаем грустные песни, но это может только усилить наше плохое настроение. В таких случаях лучше выбирать позитивные композиции, которые помогут поднять настроение.

Согласно Александру Королю, есть определенные жанры музыки, которые способствуют бодрому состоянию и их стоит слушать с самого утра. Это может быть фолк, поп-фолк-рок с элементами регги и электронной музыки. Если вам нужно замотивировать себя перед тренировкой, то стоит выбирать активные треки из рэпа или альтернативного рока.

Музыка также может повысить продуктивность на работе. Слушание приятных мелодий способствует увеличению уровня дофамина, гормона, отвечающего за мотивацию, внимание и креативность. Правильный выбор музыки поможет вам качественно выполнять рабочие задачи и не отвлекаться на посторонние факторы. Рекомендуется слушать инструментальные композиции, особенно современную классическую музыку, чтобы поддерживать продуктивное состояние и концентрацию.