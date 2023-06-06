$81.25-0.0886.95-0.08

Названы лучше жанры музыки для концентрации на работе

Александр Король рассказал о том, какую музыку лучше всего слушать в разное время дня и какая музыка подойдет представителям различных профессий

Названы лучше жанры музыки для концентрации на работе
© Ferra.ru

Музыка не только влияет на настроение, но и может помочь в решении задач. Психологический исследователь Александр Король говорит, что мы часто слушаем музыку ежедневно, но не задумываемся о том, как она влияет на нас. Например, когда мы грустим, мы часто слушаем грустные песни, но это может только усилить наше плохое настроение. В таких случаях лучше выбирать позитивные композиции, которые помогут поднять настроение.

Согласно Александру Королю, есть определенные жанры музыки, которые способствуют бодрому состоянию и их стоит слушать с самого утра. Это может быть фолк, поп-фолк-рок с элементами регги и электронной музыки. Если вам нужно замотивировать себя перед тренировкой, то стоит выбирать активные треки из рэпа или альтернативного рока.

Музыка также может повысить продуктивность на работе. Слушание приятных мелодий способствует увеличению уровня дофамина, гормона, отвечающего за мотивацию, внимание и креативность. Правильный выбор музыки поможет вам качественно выполнять рабочие задачи и не отвлекаться на посторонние факторы. Рекомендуется слушать инструментальные композиции, особенно современную классическую музыку, чтобы поддерживать продуктивное состояние и концентрацию.

Если вам важно сохранять сосредоточенность, лучше выбирать знакомые песни, чтобы не отвлекаться на новую музыку и полностью сосредоточиться на работе. Творческим людям из сферы искусства и IT-индустрии рекомендуется обратить внимание на экспериментальную электронную музыку и инди-поп. Эти стилистические композиции способствуют раскрытию креативности и помогают поддерживать активность мозга на протяжении длительного времени.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители