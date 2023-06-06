Как обманывают покупателей на рынках

Эксперты Роскачества рассказали, как недобросовестные продавцы могут обмануть покупателей на рынках. Также они назвали категории людей, которые чаще всего становятся жертвами, сообщает «Вечерняя Москва».

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Так, продавцы решаются на обман, если покупатель рассеян (например, совершает покупку и одновременно следит за маленьким ребенком) или спешит. Еще одна уязвимая группа – пожилые люди.

Один из старых и проверенных трюков – положить между товаром и весами толстый лист картонной бумаги. Продавцы заверяют, что это делается из гигиенических соображений, но на самом деле таким образом злоумышленники могут выиграть 5-10% от стоимости товара. Также с целью обвеса чашу весов придерживают пальцем.

Более продвинутые мошенники искусственно увеличивают массу продукта – обкалывают мясо водой с влагоудерживающими агентами, замачивают сухофрукты в сладкой воде. Такой обман почти невозможно распознать на месте. Также продавцы могут взвешивать товар прямо в таре или устанавливать на весы дополнительные элементы.