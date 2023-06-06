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Как обманывают покупателей на рынках

Эксперты Роскачества рассказали, как недобросовестные продавцы могут обмануть покупателей на рынках. Также они назвали категории людей, которые чаще всего становятся жертвами, сообщает «Вечерняя Москва».

Как обманывают покупателей на рынках
© Мир24

Так, продавцы решаются на обман, если покупатель рассеян (например, совершает покупку и одновременно следит за маленьким ребенком) или спешит. Еще одна уязвимая группа – пожилые люди.

Один из старых и проверенных трюков – положить между товаром и весами толстый лист картонной бумаги. Продавцы заверяют, что это делается из гигиенических соображений, но на самом деле таким образом злоумышленники могут выиграть 5-10% от стоимости товара. Также с целью обвеса чашу весов придерживают пальцем.

Более продвинутые мошенники искусственно увеличивают массу продукта – обкалывают мясо водой с влагоудерживающими агентами, замачивают сухофрукты в сладкой воде. Такой обман почти невозможно распознать на месте. Также продавцы могут взвешивать товар прямо в таре или устанавливать на весы дополнительные элементы.

Эксперты порекомендовали просить у продавца чек на товар или сохранять данные о банковском переводе. Если обман обнаружился уже дома, следует обратиться с доказательствами к администрации рынка.

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