Названа причина одиночества современных тридцатилетних женщин

Британский сексолог Трейси Кокс объяснила причины, по которым красивые и успешные женщины остаются одинокими. Ее мнение приводит Daily Mail.

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По словам Кокс, главная причина одиночества современных тридцатилетних женщин — это небольшой выбор мужчин для создания семьи. Сексолог объяснила, что, пока девушка училась в университете и строила карьеру, подходящих женихов разобрали менее амбициозные конкурентки. Если у женщины еще и высокие требования к партнеру, то шанс найти любимого человека становится еще меньше.

Чтобы выйти замуж, Трейси Кокс посоветовала девушкам снизить ожидания и присмотреться к мужчинам без диплома и высшего образования.

«Немного измените список своих требований, не нужно быть таким категоричными. Начните больше ценить в мужчине доброту, щедрость и чувство юмора, а не уровень дохода», — дала совет сексолог.