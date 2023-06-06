Людям старше 30 стоит начинать поиск друзей с определения потребностей

Психолог Макарчук: людям старше 30 стоит начинать поиск друзей с определения своих потребностей. В детстве и юности единомышленники как-то сами находятся — в песочнице, за одной партой или пока вы вместе прогуливаете пары. Но со временем прежние связи утрачиваются, и на четвёртом десятке многие люди задумываются о поиске новых друзей. Только вот где их взять?

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С чего начать поиск друзей

Как ни странно, поиск друзей начинается не с регистрации на сайтах знакомств. Прежде чем приступать к активным действиям, определитесь, зачем вам вообще друзья, посоветовала директор Центра толерантности и психолог Анна Макарчук.

Честно скажите себе, что конкретно вы вкладываете в понятие «дружба». Кому-то важно окружать себя собеседниками, способными выслушать, другие ищут людей со схожими интересами, третьи хотят влиться в компанию, где можно себя проявлять и получать одобрение. А есть отношения и без глубинной эмоциональной связи: например, вместе ходить на спорт, ездить на работу или на дачу.

Зная свои потребности в дружеских отношениях, вы не будете расстраиваться и винить другого человека, если ваши ожидания не оправдаются, сказала Макарчук.

Где и как знакомиться

Искать потенциальных друзей стоит, опираясь на общие интересы и ценности. Можно поискать тусовки из интересной вам сферы: книжные клубы, спортивные соревнования, мастер-классы, паблик-токи, театральные показы и т. д.

Как завязать общение: не стесняйтесь заговаривать первым. Максимум, что вам грозит, если собеседнику окажется не интересно ваше внимание, — вы не сможете подружиться с человеком, которого час назад вообще не знали, отметила психолог;

ведите себя естественно и будьте восприимчивы. Это помогает устанавливать контакт и доверительные отношения;

проявляйте искренний интерес к человеку.

И помните, что найти знакомых довольно легко, а вот чтобы построить более глубокие отношения, нужно включаться в чужую жизнь и эмоции. Так что дружба, как и любые другие отношения, требует вложения ресурсов.

«Потребуется слушать столько же, сколько и говорить, и тратить столько же ресурсов, сколько тратят на вас. Если вы к этому не готовы, стоит честно это признать», — процитировало Макарчук издание «Газета.ru».