5 способов концентрации внимания

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день.

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Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Часто ли вы ловите себя на том, что мысли скачут от одной к другой? Случалось ли вам возвращаться к тексту книги, который вы только что прочитали, но тут же забыли? С первого ли раза вы запоминаете имя нового знакомого? Подобные проблемы говорят о нарушении концентрации внимания и рассеянности.

Эти изменения возникают с возрастом или из-за внешних негативных факторов: наше внимание рассеивают смартфон, социальные сети, мультизадачность.

Концентрация внимания - это удержание информации о чём-либо в кратковременной памяти. Она крайне важна и в работе, и в повседневной жизни. Сконцентрированный человек быстрее и с меньшими ошибками справляется с задачами, доводит начатое до конца, более устойчив к стрессу и осознаннее проживает момент.

К счастью, мозг тоже можно тренировать, и сегодня мы перечислим упражнения на развитие концентрации внимания.

Секундная стрелка

Возьмите механические часы и в течение 3-5 минут наблюдайте за движением секундной стрелки. Важно сфокусироваться только на ней, не отвлекаясь на другие вещи. Если вашу голову захватили другие мысли, обнулите таймер и начните упражнение заново.

Обратный отсчёт

Выберите большое число - трёх- или четырёхзначное. Начните считать обратно: 437, 436, 435… Цель - дойти до единицы. Если сбились, начните заново. Можно закрыть глаза, чтобы отсечь лишние отвлекающие факторы.

Слова наоборот

Детская игра научит фокусироваться и взрослых. Выберите несколько слов и вслух произнесите их задом наперёд. Начинайте с коротких слов в три-четыре буквы и постепенно увеличивайте их размер, усложняя задачу.

Рефлексивное чтение

Выберите интересную книгу. Тематика не важна, главное, чтобы она вас увлекла. Необходимо прочитать главу с полным погружением в текст. Отмечайте небольшие детали повествования, внимательнее отнеситесь к второстепенным персонажам, вдумывайтесь в нюансы, расставленные автором. Темп чтения не важен, не нужно ставить рекорды скорочтения. Главное - прочитать текст с максимальной концентрацией на нём.

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