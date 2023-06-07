Специалист рассказала, на кого влияют белые ночи

По словам специалиста, как правило, белые ночи вызывают проблемы со сном у людей с повышенным уровнем внушаемости и тревожности. При этом уровень тревоги и стресса может повышаться с ожиданием наступления таких дней, что в психологии называется психосоматикой, объяснила Кацюба.