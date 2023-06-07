Специалист рассказала, на кого влияют белые ночи
Увеличение светового дня не наносит вред людям, многое зависит от психоэмоционального состояния человека, рассказала «Невским новостям» психолог, психосоматолог Елена Кацюба.
По словам специалиста, как правило, белые ночи вызывают проблемы со сном у людей с повышенным уровнем внушаемости и тревожности. При этом уровень тревоги и стресса может повышаться с ожиданием наступления таких дней, что в психологии называется психосоматикой, объяснила Кацюба.
«Испытываемые негативные эмоции повышают уровень стресса. Постоянно выделяемый гормон кортизол препятствует нормальному засыпанию. Человек страдает, и при этом уверен, что всему виной белые ночи», — цитирует собеседницу СМИ.
Проверить насколько сильно разум влияет на изменение светового дня можно по средством визуализации белых ночей. Беспокойство от представленной ситуации может говорить о том, что человек сам воздействует на свое здоровье и качество жизни, подытожила Кацюба.