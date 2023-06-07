Ученые назвали черты характера, присущие богачам

Ученые бизнес-школы Открытого университета Великобритании провели исследование с целью установить черты характера человека, которые присущи людям с высоким уровнем благосостояния. Результаты работы представили в журнале Financial Planning Review.

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В исследовании приняли участие 3240 человек. Ученые оценивали благосостояние с учетом наличия у испытуемых собственности, сбережений, инвестиций и ценных физических предметов.

Респонденты заполнили демографические анкеты. Также они сообщили об имуществе и уровне доходов. В результате проведенного исследования стало известно, что высокий показатель благосостояния чаще встречается у добросовестных людей. Они предпочитают следовать правилам, усердно трудиться, прилежно выполнять задачи, а также тщательно планировать и организовывать свою деятельность.

Еще одним показателем, который наблюдали у богатых людей, стала эмоциональная стабильность. Кроме того, эта черта положительно сказывается на способности человека делать сбережения.

Также на богатство человека может повлиять его степень открытости чему-то новому в жизни, доброжелательность и экстраверсия. Однако последняя черта характера не всегда способствует финансовому успеху. Экстраверты могут быть более импульсивными в решениях, касающихся расходов и инвестиций, подчеркнули исследователи в журнале Financial Planning Review.