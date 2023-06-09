Совет психолога: как не наговорить лишнего в ссоре
Ссоры и конфликты неизбежны в жизни каждого человека. Они могут возникать по самым разным причинам, но всегда оставляют после себя следы. Иногда слова, сказанные в гневе, могут причинить боль и нанести серьезный ущерб отношениям между людьми.
Как же не наговорить лишнего в ссоре и сохранить хорошие отношения, на вопрос "Рамблера" ответила эксперт - психотерапевт Вероника Сысоева.
Конфликтные ситуации и ссоры являются результатом столкновения не только интересов, но и внутренних травм. Научиться отстаивать свои интересы без отрицательных последствий желательно каждому, но для этого необходимо заниматься собой и своим эмоциональным состоянием.
Ресурсно может пройти любая ссора и даже больше быть похожей на дискуссию, если эмоциональная точка, из которой которой мы выстраиваем диалог, нейтральная, без отрицательных эмоций и желания самоутвердиться за счет собеседника.
Далеко не всегда удается держать нейтральную позицию в ссорах и конфликтах, - это связано с затронутыми внутренними травмами и блоками. Существует известная психологическая фраза: «Если вас кто-то задевает, значит из вас что-то торчит», и «торчит» именно та самая травма или блок, от которого пора избавиться.
В момент ссоры при отсутствии нейтральной позиции стоит поставить этот разговор на паузу, привести внутреннее состояние в порядок самостоятельно или с помощью психотерапевта, и вновь вернуться к обсуждению. Это может занять некоторое время - от нескольких часов до нескольких дней или даже недель, но если вы хотите, чтобы итог разговора радовал, то стоит последовать этой рекомендации.
Мы говорим «лишнее» другим людям в тех ситуациях, когда сами находимся не в форме, чувствуем эмоциональный дискомфорт, боль, обиду и весь спектр негативных эмоций. Соответственно, в начале нужно разобраться со своим состоянием, а затем продолжать беседовать на сложные темы.
Профилактикой серьезных конфликтов и ссор является регулярная работа с психотерапевтом. Заранее закрывая свои травмы, мы работаем на опережение и в результате ссоры все чаще переходят в дискуссии, а отношения с собеседником складываются гармонично, без перехода на личности. Именно поэтому не стоит ждать ссор и отрицательных последствий, заниматься собой следует с опережением на будущее уже сейчас.Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт
Сохранить самообладание в момент конфликта и хорошие отношения после него помогут следующие правила.
Первое и самое главное правило – не говорить в гневе. В моменты ярости мы можем сказать много лишнего, что может навредить нашим отношениям. Поэтому, если вы чувствуете, что начинаете терять контроль над собой, лучше уйти на время и успокоиться. Сначала нужно подумать о том, что вы хотите сказать, и как это сказать так, чтобы не обидеть другого человека.
Второе правило – не переходить на личности. Оскорбительные высказывания и обвинения в адрес другого человека могут привести к еще большему конфликту. Важно помнить, что мы все разные, и каждый имеет право на свое мнение. Попытайтесь выслушать друг друга и понять точку зрения собеседника.
Третье правило – не уходить от проблемы. Избегание разговора или отказ от дискуссии не поможет решить проблему. Нужно проявлять инициативу и готовность к диалогу. Попытайтесь найти компромиссное решение, которое будет устраивать обе стороны.
Четвертое правило – не использовать обидные слова. В момент конфликта мы можем сказать много обидных слов, которые могут навредить отношениям. Лучше использовать конструктивные высказывания и избегать оскорбительных выражений.
Пятое правило – не забывать о чувствах другого человека. Важно понимать, что наши слова могут повлиять на другого человека. Поэтому нужно проявлять уважение к чувствам и эмоциям другого человека.
И, наконец, шестое правило – не забывать о цели разговора. Цель любой ссоры – найти решение проблемы и сохранить хорошие отношения. Поэтому важно помнить об этой цели и не отклоняться от нее.