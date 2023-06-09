Совет психолога: как не наговорить лишнего в ссоре

Конфликтные ситуации и ссоры являются результатом столкновения не только интересов, но и внутренних травм. Научиться отстаивать свои интересы без отрицательных последствий желательно каждому, но для этого необходимо заниматься собой и своим эмоциональным состоянием.



Ресурсно может пройти любая ссора и даже больше быть похожей на дискуссию, если эмоциональная точка, из которой которой мы выстраиваем диалог, нейтральная, без отрицательных эмоций и желания самоутвердиться за счет собеседника.



Далеко не всегда удается держать нейтральную позицию в ссорах и конфликтах, - это связано с затронутыми внутренними травмами и блоками. Существует известная психологическая фраза: «Если вас кто-то задевает, значит из вас что-то торчит», и «торчит» именно та самая травма или блок, от которого пора избавиться.



В момент ссоры при отсутствии нейтральной позиции стоит поставить этот разговор на паузу, привести внутреннее состояние в порядок самостоятельно или с помощью психотерапевта, и вновь вернуться к обсуждению. Это может занять некоторое время - от нескольких часов до нескольких дней или даже недель, но если вы хотите, чтобы итог разговора радовал, то стоит последовать этой рекомендации.



Мы говорим «лишнее» другим людям в тех ситуациях, когда сами находимся не в форме, чувствуем эмоциональный дискомфорт, боль, обиду и весь спектр негативных эмоций. Соответственно, в начале нужно разобраться со своим состоянием, а затем продолжать беседовать на сложные темы.



Профилактикой серьезных конфликтов и ссор является регулярная работа с психотерапевтом. Заранее закрывая свои травмы, мы работаем на опережение и в результате ссоры все чаще переходят в дискуссии, а отношения с собеседником складываются гармонично, без перехода на личности. Именно поэтому не стоит ждать ссор и отрицательных последствий, заниматься собой следует с опережением на будущее уже сейчас.

Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт