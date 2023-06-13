Как понять, что у вас есть психологическая травма
Психологическая травма— вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате воздействия неблагоприятных факторов среды или стрессовых воздействий. "Рамблер" подскажет, как понять, что у вас есть травма подобного рода.
Для каждого из нас степень травматичности события индивидуальна — то, что ранит одного не ранит другого и наоборот. Поэтому важно не оценивать опыт других людей и не измерять их ощущения от жизни по себе.
В большей степени травматизации подвержены дети. В детстве у нас нет развитой способности к адаптации и эмоциональной регуляции. Останется ли негативный след в психике ребенка зависит от его индивидуальной чувствительности, наличия родительской поддержки и заботы.
- Травма насилия возникает как при регулярном применении родителями физических наказаний, так и при насильственном кормлении. В следствие чего формируются проблемы с пищевым поведением у ребенка.
- Травмы, связанные с сексуализированным насилием, возникают из-за столкновения ребенка с эксгибиционизмом до случаев непосредственного контакта.
- Дети могут получить травму угрозы жизни как при столкновении с реальной угрозой (ДТП), так и при медицинских вмешательствах.
- Травма отвержения может возникнуть в случае, если ребенок в раннем возрасте надолго остается без родительской заботы (родители оставляют ребенка родственниками, ребенок идет в сад до трех лет), а также в случае отвержения детьми в коллективе.
- Взрослый человек может получить травму в ситуации, угрожающей жизни и здоровью или при внезапных ситуациях: потери, болезни или чп.
Травма с большей степенью вероятности разовьется в случае, если человек подвергается системному негативному воздействию. То есть обесценивающие комментарии со стороны значимых взрослых могут оказать более сильное влияние на человека, чем разовый неприятный инцидент, например, авария. Потому что в ходе системного взаимодействия родителя и ребенка, второй перенимает важные установки о себе. И если это токсичные установки, то они могут стать для человека разрушительными.
Исследования связывают детские травмы с высоким риском развития психических расстройств и заболеваний, приводящих к хронической боли, например мигрени.
Есть ли у меня психологическая травма?
От тяжелых переживаний или грусти психологическая травма отличается именно последствиями: они не проходят сами собой. Травмы оказывают влияние на человека спустя годы и десятилетия преследовать человека, мешая ему полноценно жить. При этом психологи убеждены, что большинство из людей все-таки травмированы, если не семьями, то обществом. Об этом можно судить по чек-листу того, что может испытывать человек с травмой.
- Время от времени вы возвращаетесь к ярким негативным воспоминаниям из прошлого или вспоминаете прошлое и переживаете его так, как будто эти события произошли недавно.
- У вас есть проблемы со сном или вам постоянно снятся кошмары.
- Вы испытываете затяжные апатичные состояния, из которых трудно выйти.
- Вам сложно планировать будущее, есть ощущение, что ничего не получится. Возможно, есть ощущение неопределенности и невозможности составить план действий.
- Вы наносите себе повреждения, постоянно ругаете или обвиняете себя, испытываете стыд или часто болеете без ясных на то причин.
- Вы боитесь замкнутых пространств, насекомых, животных, темноы или авиаперелетов.
- У вас бывают панические атаки или необоснованная тревога.
- Вы напряжены и живете в ожидании опасности или негативного исхода событий.
- Вы раздражительны или испытываете вспышки гнева, может быть, часто испытываете обиду на других. Например, на родственников.
- Вам трудно общаться с людьми и построить личную жизнь. Или вам легко строить взаимоотношения с людьми, но эти контакты приносят больше страданий. Например, все партнеры ведут себя неприемлемо по отношению к вам.
- Вы постоянно наступаете на одни и те же грабли. Ситуации из жизни как будто повторяются.
- Вы не испытываете радости и счастья. Нет ощущения стабильности и гармонии в жизни.
- Вам трудно принимать самостоятельные решения и вы боитесь быть в одиночестве.
- Вы злоупотребляете алкоголем или другими веществами.