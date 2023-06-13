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Как понять, что у вас есть психологическая травма

Психологическая травма— вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате воздействия неблагоприятных факторов среды или стрессовых воздействий. "Рамблер" подскажет, как понять, что у вас есть травма подобного рода.

Как понять, что у вас есть психологическая травма
© unsplash

Для каждого из нас степень травматичности события индивидуальна — то, что ранит одного не ранит другого и наоборот. Поэтому важно не оценивать опыт других людей и не измерять их ощущения от жизни по себе.

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В большей степени травматизации подвержены дети. В детстве у нас нет развитой способности к адаптации и эмоциональной регуляции. Останется ли негативный след в психике ребенка зависит от его индивидуальной чувствительности, наличия родительской поддержки и заботы.

  • Травма насилия возникает как при регулярном применении родителями физических наказаний, так и при насильственном кормлении. В следствие чего формируются проблемы с пищевым поведением у ребенка.
  • Травмы, связанные с сексуализированным насилием, возникают из-за столкновения ребенка с эксгибиционизмом до случаев непосредственного контакта.
  • Дети могут получить травму угрозы жизни как при столкновении с реальной угрозой (ДТП), так и при медицинских вмешательствах.
  • Травма отвержения может возникнуть в случае, если ребенок в раннем возрасте надолго остается без родительской заботы (родители оставляют ребенка родственниками, ребенок идет в сад до трех лет), а также в случае отвержения детьми в коллективе.
  • Взрослый человек может получить травму в ситуации, угрожающей жизни и здоровью или при внезапных ситуациях: потери, болезни или чп.

Травма с большей степенью вероятности разовьется в случае, если человек подвергается системному негативному воздействию. То есть обесценивающие комментарии со стороны значимых взрослых могут оказать более сильное влияние на человека, чем разовый неприятный инцидент, например, авария. Потому что в ходе системного взаимодействия родителя и ребенка, второй перенимает важные установки о себе. И если это токсичные установки, то они могут стать для человека разрушительными.

Исследования связывают детские травмы с высоким риском развития психических расстройств и заболеваний, приводящих к хронической боли, например мигрени.

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Есть ли у меня психологическая травма?

От тяжелых переживаний или грусти психологическая травма отличается именно последствиями: они не проходят сами собой. Травмы оказывают влияние на человека спустя годы и десятилетия преследовать человека, мешая ему полноценно жить. При этом психологи убеждены, что большинство из людей все-таки травмированы, если не семьями, то обществом. Об этом можно судить по чек-листу того, что может испытывать человек с травмой.

  • Время от времени вы возвращаетесь к ярким негативным воспоминаниям из прошлого или вспоминаете прошлое и переживаете его так, как будто эти события произошли недавно.
  • У вас есть проблемы со сном или вам постоянно снятся кошмары.
  • Вы испытываете затяжные апатичные состояния, из которых трудно выйти.
  • Вам сложно планировать будущее, есть ощущение, что ничего не получится. Возможно, есть ощущение неопределенности и невозможности составить план действий.
  • Вы наносите себе повреждения, постоянно ругаете или обвиняете себя, испытываете стыд или часто болеете без ясных на то причин.
  • Вы боитесь замкнутых пространств, насекомых, животных, темноы или авиаперелетов.
  • У вас бывают панические атаки или необоснованная тревога.
  • Вы напряжены и живете в ожидании опасности или негативного исхода событий.
  • Вы раздражительны или испытываете вспышки гнева, может быть, часто испытываете обиду на других. Например, на родственников.
  • Вам трудно общаться с людьми и построить личную жизнь. Или вам легко строить взаимоотношения с людьми, но эти контакты приносят больше страданий. Например, все партнеры ведут себя неприемлемо по отношению к вам.
  • Вы постоянно наступаете на одни и те же грабли. Ситуации из жизни как будто повторяются.
  • Вы не испытываете радости и счастья. Нет ощущения стабильности и гармонии в жизни.
  • Вам трудно принимать самостоятельные решения и вы боитесь быть в одиночестве.
  • Вы злоупотребляете алкоголем или другими веществами.
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