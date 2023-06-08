Сексолог назвал неочевидные интимные страхи мужчин

Ожидание насмешек и критики со стороны женщины — один из главных неочевидных мужских страхов, считает психолог и сексолог Дмитрий Соболев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие мужские интимные фобии.

© Лента.ру

Соболев предупредил, что страхи делятся на очевидные (про которые говорят все), и скрытые. Эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция, размер и форма полового члена, удовлетворенность женщины, — все эти фобии лежат на поверхности и мужчины про них часто и открыто говорят, заявил психолог.

Видео дня

Однако существуют моменты, которые не настолько очевидны, но способны испортить интимную жизнь мужчины и его партнерши, считает Соболев. Например, непринятие мужчины женщиной может формироваться из-за физических или психологических нюансов.

У мужчины может возникнуть страх непринятия. Он боится оказаться в чем-то недостаточным, неспособным удовлетворить потребности любимой женщины. Эта фобия тянет за собой другую — страх отвержения (страх оступиться, сделать что-то не так и быть отвергнутым)

Дмитрий Соболев – психолог, сексолог

Случается, что мужчина избегает секса из-за страха получить негативную оценку после или услышать критику и насмешки в свой адрес, отметил Соболев. По его словам, не меньше пугает и страх своей собственной оценки.

«Мужчина боится не соответствовать своим же завышенным ожиданиям, шаблонам (зачастую нереальным, почерпнутым из порнофильмов), стереотипным планкам, выставленным неизвестно кем», — уточнил сексолог.

Однако все эти фобии могут быть устранены поддержкой женщины и ее принятием партнера, обнадежил собеседник «Ленты.ру». Он сравнил сексуальную игру с обменом подарками, когда один партнер делает сюрприз другому, а тот в ответ тоже хочет доставить удовольствие.

Если мужчина не чувствует, что он принят женщиной в постели или чувствует принятие через какое-то «но», через критику, через лес разнообразных условий, то он может испытывать букет негативных эмоций. Ощущение, что тебя не принимают, — состояние токсичное не только в постели, но и вообще в отношениях

Дмитрий Соболев – психолог, сексолог

Без искреннего принятия мужская сексуальность (и не только она) не может развернуться в полную силу даже при достаточном тестостероне, при достаточных параметрах половой системы, при полном физиологическом расцвете, уверяет сексолог.

«Непринятие, усугубляющееся упреками, шуточными комментариями могут болезненно ударить по самоощущению мужчины. И, конечно, все это может отразиться и на интимной сфере», — подытожил Соболев.