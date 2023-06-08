Почему вы постоянно опаздываете и как с этим бороться

Попробуйте изменить привычки.

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Вы встали вовремя, точно рассчитали время, вышли из дома по расписанию и… опять опоздали. А может, снова прождали подругу, у которой проблемы с пунктуальностью? Почему одни люди приходят секунда в секунду, а другие не могут появиться вовремя, даже распланировав каждую минуту.

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Неумение оценить время

Если вы или ваш близкий постоянно задерживается, а потом сетует, что макияж занял слишком много времени или на дороге оказались пробки, значит, причина опозданий в неумении планировать. Обычно такие люди склонны преуменьшать время, которое займет то или иное дело.

Можно заметить, что они назначают нереалистичные дедлайны, стремясь порадовать начальство или клиента. Чтобы перестать окружающих ждать, таким людям можно посоветовать добавлять к запланированному отрезку еще треть. Думаете, душ займет 10 минут? Отведите на него 15. К получасу дороги добавьте еще минимум 10 минут. Скорее всего, вы все равно не приедете с запасом времени.

Лень

Еще одна причина, связанная с тайм-менеджментом: откладывание на потом. Это и перевод будильников, и начало сборов за полчаса до выхода из дома, хотя три часа до этого были совершенно свободными. Обычно такой подход говорит либо о привитой с детства системе, либо о внутреннем сопротивлении планам.

Может, вам совсем не хочется приходить вовремя в офис? Если встреча заставляет вас откладывать ее, придумывать оправдания для бездействия, проанализируйте, почему так не хочется на нее идти. Если же это привыкли к таким сборам с детства, пора менять традиции.

Возьмите за правило технику «Съесть лягушку»: у вас 4 свободных часа? Начните с душа, укладки и макияжа, а затем отдыхайте и листайте ленту социальных сетей.

Жажда внимания

Заметили, что многие руководители приходят в офис с заметным опозданием? Словно главный хедлайнер на красной дорожке мероприятия. Подсознательно именно на того, кто задерживается, все обращают внимание. Поэтому ваша подруга, которая всегда появляется последней, возможно, неосознанно хочет больше отдачи и внимания.