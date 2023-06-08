Женщины назвали свои главные мечты
Пользовательницы форума Reddit рассказали о своих самых заветных желаниях. Главные мечты они назвали в разделе AskReddit.
Много лайков собрали комментарии, в которых женщины мечтают об удобных карманах — известно, что часто при пошиве функциональностью карманов в женской одежде жертвуют из эстетических соображений.
"Карманы. Лазанья. Две недели отпуска"
Многие женщины признались, что мечтают о более легких менструациях.
"Безболезненные месячные"
"И никакого предменструального синдрома"
Немало пользовательниц указали, что мечтают испытать чувство полной безопасности на улице.
"Лучше [певицы] Кортни Барнетт не скажешь: «Я хочу ходить по парку в темноте. Мужчины боятся, что женщины их высмеют. Я хочу ходить по парку в темноте. А женщины боятся, что мужчины на них нападут»"
Ранее пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самих женщин. Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — мужчины находят таковой, например, асимметрию.