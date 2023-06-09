Карьера или материнство: нужно ли делать выбор

Почти каждая современная женщина сталкивается с дилеммой: карьера или материнство? Это один из самых сложных выборов в ее жизни. Психолог Лидия Кутузова рассказала «ФедералПресс» о проблемах у женщин, которые боятся потерять работу. И, конечно, о том, как бороться со страхами.

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Почему именно карьера?

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Многие девушки уже в юности предпочитают учиться, пройти курсы и получить лучшее образование. Это можно рассматривать как потребность в развитии личности на всех уровнях. Выходя на работу, женщина начинает доказывать свою компетенцию и становится уважаемой членом коллектива. Но что происходит после этого?

Когда женщина достигает успеха, несмотря на ее благосостояние, возможности и профессиональные навыки, у большинства остается еще одно направление для реализации – это материнство. Именно в этот момент проявляется психосоматический механизм, причиной которого могут быть внутренние противоречия. Они не всегда явные и часто происходят на подсознательном уровне.

Карьера требует постоянного внимания, времени и усилий, что может привести к упущению момента зачатия. Работающая женщина может бояться прервать свой профессиональный путь и начать все сначала в качестве матери. Как правило, это вызывает внутренний конфликт, который может привести к блокированию процессов зачатия.

Как сознание блокирует беременность

Эмоциональное состояние может привести к гормональным нарушениям, что было неоднократно доказано медицинскими исследованиями. У деловой женщины часто доминирует мужской гормон тестостерон, который блокирует прогестерон и эстрогены, ответственные за процессы зачатия и беременности. Тестостерон активно выделяется в моменты, когда женщина испытывает стресс и другие сильные эмоции, связанные с работой: ответственность, переживания, азарт.

В какой момент возникает конфликт

На самом деле с такой ситуацией могут столкнуться как молодые, только начавшие карьеру, так и опытные женщины-руководители. Безусловно, выбор остается за каждой женщиной. Материнство и карьера – это два абсолютно два разных пути, которые можно успешно сочетать. Внимательно осознавая свои ценности, женщина может строить жизнь на основе выбранных приоритетов. Это поможет ей обойти разные сложности и находить равновесие между личной и профессиональной жизнью. Для этого важно научиться слушать себя, свои внутренние потребности и не бояться принимать решения.

По словам Кутузовой, к материнству важно подготовиться не только на физическом, но и на психологическом уровне. Если дело касается бизнеса или какой-то другой зоны ответственности, оптимальным вариантом может стать делегирование задач или прием на работу дополнительного сотрудника. Некоторые мамы продолжают частично или полностью работать, воспользовавшись услугами няни для своего ребенка. Главное, заранее проработать те моменты, которые вас волнуют, и выстроить четкий план действий, чтобы успешно реализовать себя во всех сферах жизни.