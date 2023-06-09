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Сексолог назвала толкающие мужчин и женщин на измены причины

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая заявила, что многие мужчины изменяют ради удовлетворения своего эго, а женщин провоцирует на адюльтер отсутствие любви в браке. Эти и другие причины, толкающие на измены, она назвала «Ленте.ру».

Сексолог назвала толкающие мужчин и женщин на измены причины
© Lenta.ru

Швацкая считает, что мужская и женская измены разные по сути, но всегда являются предательством. По ее словам, в браке изменяют две трети мужчин и каждая четвертая женщина. Она утверждает, что неверный мужчина чаще всего стремится самоутвердиться за счет секса со многими женщинами и его поступок является проявлением эгоизма.

Часто мужчины ищут на стороне интрижку без последствий, влюбленность (не только физическую, но и душевную связь), спасение от сложных отношений с женой в виде измены, эмоциональную поддержку из-за проблем в браке и сексуальную удовлетворенность

Инесса Швацкая

психолог, сексолог

Женская измена — сильнейший удар и по мужскому самолюбию, и по семье, предупредила сексолог. Как правило, женщина начинает искать любовника, когда отношения с мужем себя изжили, уверяет Швацкая. Женщина, по ее словам, изменяет редко, поскольку для нее важна эмоциональная связь с партнером.

Женщина не изменит любимому мужу. Ни алкоголь, ни желание сбросить напряжение не толкнут ее в объятия другого. На измену она может решиться только тогда, когда чувств больше нет

Инесса Швацкая

психолог, сексолог

Накопленные в браке обиды также могут стать причиной женской измены, отметила сексолог. Если мужчина будет обижать ее, женщина может начать мстить, добавила она.

Случается, что женщина не может отважиться рассказать супругу о своей неудовлетворенности в сексе, чтобы не травмировать его. Тогда она видит выход в любовной связи на стороне, говорит Швацкая. При этом, по мнению сексолога, скука — одна из самых маловероятных причин женских измен.

Сексолог заключила, что, если измена все же случилась, в ней лучше не признаваться, если хочется сохранить отношения.

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