Что вызывает синдром разбитого сердца

Фраза: «Мое сердце разбито» довольно часто считается просто красивым сентиментальным преувеличением. Для кого-то она может стать поводом, чтобы пойти к психологу, но некоторых людей она приводит в кардиологическое отделение. Разбираемся подробнее, что раненые чувства могут сделать с нашим сердцем.

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Что такое синдром разбитого сердца

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Синдром разбитого сердца — реально существующий диагноз, еще одно его название «синдром такоцубо» или «кардиомиопатия такоцубо». Это заболевание, вызывающее ослабление сердечной мышцы в связи с деформацией левого желудочка. Нарушения работы сердца сопровождаются болью в груди, аритмиями, нехваткой воздуха, обмороками.

Расставание

Переживание утраты

Потеря работы

Продолжительные стрессы Одной из самых распространенных причин этого синдрома является сильный и продолжительный стресс, отсюда и пошло «лиричное» название болезни. В нескольких сериях исследований ученые обнаружили корреляции между эмоциональным состоянием пациентов предшествовавшими стрессами , и здоровьем сердечной мышцы. Так синдром такоцубо могли вызвать:

Синдромом разбитого сердца заболевание назвали относительно недавно. Первое название «кардиомиопатия такоцубо», болезнь получила в Японии, где ученые описали деформацию сердечной мышцы и нашли в измененном левом желудочке сходство с ловушкой, которую рыбаки используют для поимки осьминогов (которая как раз и называются «такоцубо»). Полноценное научное описание болезнь получила в 1990-е годы, но еще в 70-х ученые уже выдвигали гипотезы о том, что сильные стрессы могут привести к проблемам с сердцем.

Как стресс влияет на сердце

Основная проблема заключается в том, что связь между стрессом и заболеваниями уже сомнению не подвергается, но механизмы этой связи до сих пор во многом остаются гипотезами. В частности, ученые до сих пор полностью не понимают, как формируется синдром разбитого сердца.

Спазм сосудов

Некоторые из первых исследователей такоцубо предположили, что множественные одновременные спазмы коронарных артерий могут вызвать достаточное ослабление кровотока, чтобы вызвать временное оглушение миокарда. Другие исследователи показали, что спазм сосудов встречается гораздо реже, чем предполагалось изначально. Было отмечено, что при наличии вазоспазмов, даже в нескольких артериях, они не коррелируют с участками миокарда, которые не сокращаются. Тем не менее до сих пор считается, что спазм коронарных артерий вносит свой вклад в процесс заболевания.

Нарушения работы эндокринной системы

Определенные эндокринные заболевания, в том числе феохромоцитома и тиреотоксикоз, были идентифицированы как потенциальные факторы риска синдрома разбитого сердца. Взаимосвязь между функцией щитовидной железы и стресс-кардиомиопатией характеризуется двойным фенотипом, где распространенными явлениями являются как надвигающийся первичный гипертиреоз, так и высокий порог гомеостаза щитовидной железы. Обширное исследование показало, что нормальная функция щитовидной железы является скорее исключением, чем правилом при синдроме разбитого сердца. В частности, гипертиреоз широко распространен при кардиомиопатии такоцубо и, по-видимому, предсказывает плохой прогноз с точки зрения осложнений и смертности.

Но дело в том, что стресс — далеко не единственный фактор появления проблем с сердцем. Синдром такоцубо может быть обусловлен наследственностью, а может и вовсе быть вызван сопутствующими заболеваниями.