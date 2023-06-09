Психолог назвал 5 типов мужчин, от которых надо держаться подальше

Психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон много говорит о том, как построить, сохранить и улучшить отношения с партнером. В свежем посте в своем телеграм-канале Марк рассказал, с какими мужчинами категорически нельзя вступать в союз, поскольку это может быть опасно. «Есть риск потерять время, истрепать нервы и остаться опустошенной», — конкретизирует психолог.

Мужчины, которые не дают определенности

Вы можете встречаться полгода-год, даже жить вместе. Но мужчина не дает определенности: куда вы идете, на что вам рассчитывать, какие планы строить. Мужчина живет одним днем, а вы чувствуете себя в подвешенном состоянии.

Мужчины, которые не способны справляться с трудностями

Вы общаетесь с парнем, у него или у вас возникли сложности, и мужчина теряется или вообще исчезает. В итоге вы сами решаете свои проблемы, а он свои решает с вашей помощью либо с помощью своих родных и знакомых.

Мужчины с низким уровнем ответственности

Ваш мужчина благодарен вам за то, что вы для него делаете, но ответственность брать за вас и ваши отношения он не хочет. Он может говорить, что не готов к серьезным отношениям. Если вы это слышите, то знайте, что он прямым текстом говорит: «Ты для меня — несерьезные отношения».

Мужчины, которые не ценят ваши чувства

Вы хотите поделиться тем, что вас беспокоит, а мужчина отмахивается либо говорит, что вы все выдумываете, вам кажется и т.д. Такие мужчины в длительных отношениях обнуляют то, что дорого женщине, и пренебрегают ее потребностями.

Мужчины, которые понижают вашу самооценку

Задайте себе вопрос: с этим мужчиной я стала более женственной, красивой, уверенной в себе? Если ответ «нет», уходите из этих отношений. Если вы обнаружили эти признаки, не надейтесь, что со временем партнер изменится. Меняться придется вам. Это вы должны будете решить, готовы ли мириться с такими проявлениями или нет. Принимайте решения осознанно и в свою пользу!