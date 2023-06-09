Бедное мышление: почему вам стыдно брать деньги за работу

Эксперт по личным финансам Максим Темченко — о том, как увеличить свой доход и выйти из «зоны дискомфорта»

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Многие наемные работники или фрилансеры-исполнители испытывают труднообъяснимое чувство стыда, когда получают деньги за работу. Казалось бы, что в этом такого? Работа выполнена, она стоит денег. Но они видят в зарплате проявление некоей «милости» работодателя, а уж о том, чтобы заявить о справедливой стоимости работы, не могут и заикнуться.

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Объяснение этому лишь одно — данные люди являются носителями «психологии бедности». Бедное мышление – главная причина тому, почему люди так и остаются бедными, не развиваются, не стремятся получать большие деньги — не на уровне мечты, а на уровне практических действий.

Работает такое мышление достаточно просто. Бедный человек (носитель бедного мышления, а не обладатель «тонкого» кошелька) боится потерять работу, боится рисковать и благодарен за те деньги, которые ему платят, даже если их едва хватает на жизнь. Единственный способ увеличения дохода для него — больше работать, при этом даже с уменьшением почасового дохода.

Обладатель бедного мышления никогда не осмелится поставить более высокую цену за свою работу. Более того, он будет ставить ее дешевле, чем у других работников, опасаясь, что если он поставит слишком много, то его услуги окажутся невостребованными. Это не так. На каждый товар, на каждую услугу есть свой покупатель. Можно делать абсолютно одну и ту же работу за деньги, отличающиеся в разы. Но для этого надо обладать соответствующей смелостью, и в первую очередь — отказаться от бедного мышления.

Например, называя на собеседовании желаемую зарплату, не нужно бояться «загнуть цену». Не получится в этом месте — улыбнется удача в другом, а если всегда оценивать себя и свой труд низко, то удача не улыбнется нигде и никогда. Отсутствие уверенности в себе и своих силах, нежелание рисковать даже гипотетическими возможностями выступают в качестве очень серьезного фактора торможения при попытке увеличить свои доходы.

Человеку с бедным мышлением проще устроиться на 10 работ с зарплатой по 15 тысяч рублей, чем настаивать на оплате труда в 150 тысяч рублей на 1 работе. И не потому, что ему не могли бы платить такие деньги, а потому, что он просто боится это сделать из-за существующего психологического барьера.

Поэтому первый шаг к увеличению своих доходов — отказ от «бедного мышления». Надо перестать бояться ценить себя и свои услуги. Второй шаг — готовность к риску, к тому, что могут отказать и даже «послать» по известному адресу. Один, второй, третий откажут, а с четвертым получится и положение изменится до неузнаваемого.