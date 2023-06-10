8 способов повысить качество жизни, несмотря на рутину

Изнываете от надоедливых повседневных задач и не знаете, как вырваться из их замкнутого круга? Эти восемь советов помогут сделать жизнь лучше за считаные дни!

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Помните о правиле 80/20

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В своей трудовой (и не только) деятельности не забывайте о том, что 20 процентов усилий дают 80 процентов результата, а значит, потенциал для высвобождения свободного времени есть всегда. Этот принцип часто применим к негативным персонажам в вашей жизни: наверняка вы замечали, что с кем-то работа идет легко и быстро, а с кем-то пожирает время без ощутимого прогресса? Чем быстрее найдете способ прекратить общение с такими личностями, тем свободнее и счастливее будете.

Дышите свежим воздухом

Используйте любую возможность даже для короткой прогулки: свежий воздух, естественное освещение и ходьба благотворно влияют на здоровье и общее самочувствие. Особенно важно устраивать перерывы на улице тем, кто работает в офисе в положении сидя. Не забывайте разминаться хотя бы во время обеда.

Откажитесь от нездоровой пищи

Здоровый, сбалансированный рацион отлично сказывается на самочувствии. Вредная пища, по сути, отравляет организм — не удивляйтесь тяжести в желудке и отсутствию энергии после того, как поели фастфуд. Не волнуйтесь, правильно питаться не значит жевать сырой сельдерей на обед и носить с собой гречку в пластиковом контейнере. Можно начать с того, чтобы есть креветки вместо чипсов со вкусом креветок, тем более, согласитесь, это куда вкуснее.

Автоматизируйте платежи

Большинство банков позволяет настроить автоматическую оплату счетов — советуем воспользоваться такой возможностью. Ежемесячной рутиной займется алгоритм, вам же останется только проконтролировать, куда и в каком объеме идут деньги, для своего же спокойствия. Не придется за неделю начинать отслеживать дату оплаты — стресса станет значительно меньше.

Рано вставайте

Понимаем, оценить магию утра порой очень непросто, но ранний подъем совсем не пытка, если вы спите достаточное количество часов. Раннее утро обладает теми же характеристиками, что поздний вечер: вас никто не отвлекает и не беспокоит. Только после пробуждения у вас гораздо больше энергии. Тратить дополнительные часы после рассвета не обязательно на дело, можно принять ванну или посмотреть любимый сериал.

Слушайте оптимистичную музыку

Грустные песни, конечно, незаменимы, когда хочется страдать, но настроение от них станет только хуже! Подкасты про маньяков и хард-рок, как бы вы их ни любили, едва ли способны воодушевлять. Позитивная музыка, в свою очередь, доказанно улучшает самочувствие, снижает уровень стресса и повышает работоспособность.

Начинайте с нелюбимых задач

Составьте список всего, что вам хотелось бы отложить на потом, и ровно с этого начинайте работу: с неприятными задачами вы расправитесь за несколько часов, и весь день пройдет спокойнее. Начало дня — оптимальное время для сложных задач: вы не успели устать и справитесь с ними лучше, чем после обеда. К тому же, сняв камень с души, будете пребывать остаток дня в прекрасном расположении духа.

Соблюдайте информационную гигиену