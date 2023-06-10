Семь золотых правил: как повысить уверенность в себе

Про уверенность в себе и ее важность мы слышим очень часто. Когда вы уверены в своих способностях, вам легче принимать решения и действовать в соответствии с ними. Вы можете более эффективно использовать свое время и ресурсы, что приводит к большей продуктивности. Но что делать, если уверенности нет или ее уровень недостаточно высок? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала бизнес-тренер, коуч Милана Левченко.

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Что дает уверенность в себе

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По ее словам, уверенность в себе способствует уменьшению тревожности и депрессии, а также повышает чувство удовлетворенности жизнью:

— Поэтому когда вы уверены в себе, то живете более полной и насыщенной жизнью, исследуя ее новые возможности и наслаждаясь ею. Она помогает достичь большего успеха в карьере, поскольку вы будете более уверенно себя чувствовать на встречах и вести деловые переговоры.

Быть уверенным в себе — это значит быть более открытым миру. Следовательно, это улучшает навыки коммуникации с другими людьми, помогая выстраивать с ними более плодотворные отношения, отметила коуч.

Как повысить уверенность в себе

Определитесь с ценностями

Для того чтобы повысить уверенность, рассказала Левченко, следует для начала определиться с тем, что для вас важно и чего вы хотите достичь:

— Постановка целей и обозначение ценностей позволит вам почувствовать себя более уверенно в своих действиях.

Развивайте свои навыки

Улучшение навыков и получение знаний в выбранной вами сфере деятельности однозначно повышают компетентность в вопросе. Следовательно, это влияет на чувство уверенности в своих силах.

Улучшайте свою физическую форму

Занятия спортом, здоровое питание и достаточный отдых не только улучшают ваше самочувствие и физическую форму, но и повышают уровень эндорфина и дофамина, а это влияет на восприятие себя в лучшую сторону.

Избегайте негативных мыслей.

Чем меньше вы думаете о своих недостатках, просчетах, ошибках, тем более комфортно в психологическом плане вы себя ощущаете. Старайтесь больше думать о том, чего вы достигли, что у вас получилось: таким образом будут расти ваша самооценка и уверенность в себе.

Помните, что ошибки — это часть жизни

Не бойтесь делать ошибки и признавать их. Они помогают нам учиться и расти над собой. Признание собственных ошибок — это способ показать себе и другим, что вы зрелая личность, которая умеет брать на себя ответственность, не перекладывая ее на других. Признавать за собой и другими право на ошибку — удел сильного и уверенного в себе человека.

Развивайте свои социальные навыки

Общайтесь с другими людьми, старайтесь быть открытыми миру, прислушивайтесь к тому, что вам говорят, больше улыбайтесь. Такой простой способ расположить к себе других людей, как улыбка, работает безотказно. Помните об этом. Чем больше вы общаетесь с разными людьми, тем более уверенно чувствуете себя. В практическом плане новые знакомства — это новые деловые связи, поэтому никогда не замыкайтесь в себе.

Помните, что каждый человек уникален