Куда уходит энергия и почему нет сил? 10 каналов, куда мы сливаем свои силы, не замечая этого
Нейрокоуч Кира Феклисова рассказывает, как не делать лишнего.
1. Незавершённые задачи
Наш мозг устроен таким образом, что, когда какой-то процесс остаётся незавершённым, он расценивается как задача, требующая выполнения, и периодически всплывает, напоминая о себе. Незаконченные дела давят на психику, создавая неприятные эмоции и забирая энергию. Сюда также входят долги и невыполненные обещания. Самое простое, что можно сделать в первом случае – отдать. Во втором – извиниться, признать, что это дело вы завершать не будете.
2. Вредные привычки
Курение, переедание, алкоголь — всё это заставляет организм тратить ресурсы на выведение токсинов и на восстановление. В результате очень сильно страдают нервная система, почки, кишечник и некоторые другие функции организма. Особенно сильно это ощущается после длительных праздников, когда мы чувствуем себя тяжёлыми, ленивыми и нам сложно что-либо делать.
3. Страх
Когда мы его испытываем, организм находится в режиме стресса и готовится бороться за выживание. Неважно, приходится вам потом это делать на самом деле или всё происходит только в мыслях. На это в любом случае выделяются жизненные силы.
Обрабатывая информацию, мозг затрачивает много энергии. На ненужные страхи и переживания расходуются гормоны надпочечников, что может приводить к почечной недостаточности. А также – к ощущению усталости и истощения.
4. Недостаток сна
Во время сна все наши органы и клетки тела обновляются. У каждого своя норма. В среднем здоровый сон – это шесть-девять часов. Чтобы узнать личную норму, разрешите себе проснуться без будильника в выходной день. Так станет понятно, сколько часов вам необходимо для полного восстановления. Если человек спит недостаточно или делает это в неправильном положении, он не возобновляет силы и не пополняет запасы растраченной энергии. В результате сбиваются биоритмы тела, а мозг перегружается информацией.
5. Ложь
Когда человек обманывает, ему приходится тратить огромный запас сил и энергии для запоминания и поддержания вымышленного образа или истории. Есть шанс, что, рассказывая, мы можем проговориться, поэтому в голове приходится удерживать сразу две реальности – настоящую и придуманную. Для мозга это очень большая нагрузка. А для тела – напряжение.
Согласно восточной медицине, говоря неправду, мы искривляем поток энергии между чакрой горла и чакрой сердца – самого важного органа в теле человека. Это негативно сказывается на здоровье.
Здесь имеется в виду обман любого вида: лицемерие, самообман, а также попытки казаться тем, кем вы на самом деле не являетесь.
6. Жизнь в прошлом или будущем
Привычка всё обдумывать и прокручивать в голове, исправляя произошедшую ситуацию и рассматривая упущенные возможности, отнимает много энергии. Жизнь в прошлом, как и жизнь в будущем, забирает ресурсы у настоящего. Нужно определиться со своими ценностями сегодня. Что для вас важно здесь и сейчас? Очистить сознание помогает медитация.
7. Чрезмерный секс
Во время занятия любовью человек обменивается со своим партнёром: берёт энергию у него и отдаёт свою. Слишком частый секс может приводить к нервному и физическому истощению. Выражается это в сильном ощущении усталости, апатии, рассеянности, эмоциональном дисбалансе. Кроме того, секс — это физическая нагрузка на организм, во время которой мы теряем большое количество воды.
8. Негативные эмоции
Зависть, обида, стыд, вина не помогают решать проблемы. Вся наша энергия уходит на борьбу с ними и на общую гармонизацию. Они съедают нас изнутри, не давая возможности позитивно смотреть на мир. Когда человеку навязывают чувство вины, то это один из способов забрать у него энергию и манипулировать им. Негативные эмоции нужно проработать и отпустить. Самостоятельно это сделать сложно. Лучше обратиться к специалисту.
9. Неумение сказать «нет»
Не защищая свои личные границы и не умея вовремя сказать «нет», мы вынуждены всё время выполнять чужие указания и реализовывать не свои идеи. Это забирает много энергии и лишает ощущения удовольствия от жизни. Мы как будто начинаем функционировать по принуждению и забываем про свои истинные желания. А между тем говорить «нет» — это естественно и нормально. Поверьте, люди готовы к отказу. Мир не рухнет, если мы от чего-то откажемся и сделаем то, чего действительно хотим.
10. Старые вещи и хаос
Переполненная хламом квартира не наполняет энергией, а забирает её. Особенно негативно на нас влияют вещи, которые нам не нравятся, но по каким-то причинам мы их не выкидываем.
Также опасен общий хаос в пространстве. Лучше жить по принципу «мало вещей, но все они любимые», чем «много вещей, но нечего надеть». Хаос снаружи создаёт хаос внутри нас. Регулярное расхламление пространства, дарение вещей в благотворительный фонд может стать отличным решением.