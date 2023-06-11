Как проявляется клаустрофобия и как от нее избавиться

Психолог: при клаустрофобии человека в лифте начинает тошнить. Среди других физиологических симптомов — головная боль, головокружение и приступы удушья. Специалист Марина Философ отметил, что клаустрофобия проявляется в любом замкнутом пространстве, даже в метро и самолёте. Избавиться от боязни помогут различные психотерапевтические методы, в том числе гипнотерапия.

© Секрет Фирмы

Как проявляется клаустрофобия

Видео дня

Клаустрофобия — психическое расстройство, которое выражается в боязни замкнутых пространств. Человек боится, что с ним в этом замкнутом пространстве произойдёт что-то ужасное — например, он задохнётся.

Марина Философ назвала порталу «News.ru» основные признаки клаустрофобии:

потливость,

сердцебиение,

головокружение,

тошнота,

головная боль.

По словам специалиста, если клаустрофоб оказался на высоте или в тесном пространстве, то эти симптомы реально угрожают его жизни, потому что человек с расстройством может получить травмы.

Как лечат клаустрофобию

Популярный метод лечения клаустрофобии — это постепенное погружение в ситуацию, которой больной боится. Это называется экспозиционная терапия. Человека под контролем специалиста много раз заводят, к примеру, в лифт. Со временем он перестаёт боятся.

Другой метод — когнитивно-поведенческая терапия. Проще говорят, с клаустрофобом беседует психотерапевт и через разговор помогает пациенту пересмотреть своё отношение к фобии.

Помочь может и старый добрый гипноз. Специалист вводит пациента в гипнотический сон, благодаря чему удаётся добиться максимального расслабления.

В последнее время на борьбу с клаустрофобией идут и технологии виртуальной реальности (VR). Компьютер моделирует пребывание в тёмной комнате, лифте, в МРТ-аппарате и т.д. Человек может в VR-очках учиться находиться в страшной для себя обстановке.

Как справиться с приступом клаустрофобии

Если приступ клаустрофобии всё же случился, то нужно попытаться остановить его. Психиатр и психотерапевт Мария Свининникова посоветовала такой алгоритм действий:

Держите в голове мысль: от паники никто не умирал.

Начните глубоко дышать. Расслабьте мышцы.

Сосредоточьтесь на каком-то предмете рядом, хоть на цифры на кнопках в лифте. Если есть возможность, включить музыку.

Если рядом стоит близкий человек, обнимите его, начните разговаривать.