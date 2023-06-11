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Психолог Шляпужникова рассказала, как пережить утрату близкого человека

Семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова рассказала, как самостоятельно пережить внезапную утрату близкого человека. Ее слова приводит "Пятый канал".

Психолог рассказала, как пережить утрату близкого
© unsplash.com

По словам специалиста, чтобы пройти все стадии принятия смерти близкого, обычно требуется год. Однако, если родитель потерял ребенка, этот период может увеличиться до пяти лет. Сложнее всего пережить первый месяц после утраты, но потом боль постепенно стихает.

В первую очередь важно вспоминать теплые моменты, связанные с ушедшим, и не вспоминать трагедию, так как это вынуждает человека каждый раз эмоционально проживать утрату. Если происшествие засняли на видео, психолог призвала их не смотреть, а также не читать новости, связанные с событием.

Специалист поделилась техникой, согласно которой человеку нужно "огероить" умершего, будто он был "надеждой, опорой, героем в его глазах". Создание позитивного образа близкого поможет легче пережить горе.

Винить себя в произошедшем — также одна из стадий принятия, однако лучше избегать мыслей и разговоров об этом. Часто, по словам психотерапевта, люди ругаются с близким перед его внезапной смертью, а затем винят себя, так как извиниться перед человеком невозможно.

"Существуют специальные техники, когда воссоздается образ человека специалистом и „виноватый“ может попросить прощения. Или же написать письмо погибшему", — рассказала эксперт.

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