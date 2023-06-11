Как психологи объясняют феномен постсвадебного разочарования супругов

Многие мужчины испытывают сильнейшее разочарование после свадьбы. Раньше невеста приходила на свидания в полном «боевом вооружении» своего очарования и с восторгом выслушивала даже не самые удачные шутки жениха. Стоит подписать брачное соглашение, как женщина не только перестает делать в парикмахерской укладку перед встречей с благоверным, но еще и осмеливается досыпать его замечаниями.

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Мужчины говорят в таких случаях, что очаровательные девушки после свадьбы превращаются в жен-мегер. У психологов на этот счет иное мнение. Американские психологи Пол Мартин и Кэрол Сэйджер объясняют феномен постсвадебного разочарования супругов друг в друге несовпадением их индивидуальных ожиданий. Мужчина ожидает, что после свадьбы его невеста останется такой же милой, покладистой и немного инфантильной, как и до нее.

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Однако в браке у женщины появляются другие задачи. До получения заветного кольца на безымянный пальчик девушки применяют все свои охотничьи навыки, чтобы мужчина попал в «брачную ловушку». Ухоженная внешность, умение не замечать недостатки потенциального жениха и стремление во всем ему угождать — главные приемы охоты.

И вот мужчина не смог устоять и сделал предложение. Теперь у женщины задача меняется. Она должна создать крепкую семью и подготовить плацдарм для рождения детей. Она ожидает от новоявленного мужа, что теперь он остепенится и станет заботиться о ней и будущих детях. Закрывать глаза на недостатки уже не представляется возможным, поэтому дама начинает вовсю критиковать и «направлять» мужа, сильно его этим раздражая.

Первое изменение, которое неприятно поражает всех мужчин в молодых женах, — снижение уровня ухода за собой. До замужества женщина максимально стремилась понравиться, чтобы заполучить джентльмена в мужья. После свадьбы эта «мегазадача» выполнена. Теперь дама позволяет себе ходить в мятой футболке и не краситься сутками. Мужчины – визуалы. Для них красивая картинка очень важна.

Психологи советуют мужчинам: чтобы не испытывать разочарования после свадьбы, не забывайте, что ваша молодая супруга — такой же человек, как и вы сами. Ей тоже хочется расслабиться и просто почувствовать себя дома уютно. Мартин и Сэйджер также рекомендуют договариваться еще на «берегу» (то есть до заключения брака) обо всех моментах, включая и стиль домашней одежды.

Второе важное изменение происходит в поведении женщины. Молодым мужьям кажется, что бывшая девушка, превратившись в жену, стала придирчивой, капризной и сварливой. Это вызвано тем, что теперь дама предъявляет гораздо больше требований к своему мужчине. Раньше было вполне достаточно того, что он вовремя приходил на свидания, дарил цветы и был интересен.

Теперь женщина хочет, чтобы избранник в мгновение ока превратился в идеального супруга. Несоответствие этим ожиданиям вызывают у женщины много претензий, большей частью вполне оправданных. Тут дамам тоже поможет совет психологов: не забывайте, что и мужчина — обычный человек.