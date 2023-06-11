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Синдром «отложенного лета»: что это и как радоваться жизни при любой погоде

Из-за плохой погоды у москвичей может возникнуть синдром «отложенного лета». «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, что это за психологический эффект и как с ним бороться.

Синдром «отложенного лета»: что это и как радоваться жизни при любой погоде
© Вечерняя Москва

Что такое синдром «отложенного лета»

Синдром «отложенного лета» — это ощущение неоправданных ожиданий от летнего времени года. Как отмечает Наумова, у жителей столицы он может возникнуть из-за того, что в этом году лето началось неоднозначно: тепло сменяется холодными днями, из-за чего у людей возникает разочарование.

— Эффект «отложенного лета» — это когда человек планировал, что долгожданный период должен быть каким-то определенным, но в итоге не удалось получить желаемого, — объясняет собеседница «ВМ».

Психолог отметила, что зачастую из-за негативного детского опыта у людей есть потребность в разочаровании и сожалении. Необходимо научиться определять свое психоэмоциональное состояние и не погружаться в негативные мысли.

Как справиться с синдромом «отложенного лета»

По словам Наумовой, при таком синдроме большую роль играет восприятие. По этой причине людям нужно стараться мыслить позитивно и получать удовольствие от летних дней в любую погоду.

— Даже в прохладные дни можно интересно провести время, — уверена психолог. — Например, встретиться с друзьями, сходить в кино, на выставку, заняться любимыми делами или остаться дома и провести вечер в кругу семьи. Не нужно фокусироваться на плохом. Стоит искать позитивные и классные моменты в каждом дне и максимально наслаждаться ими.

Также собеседница дала еще несколько советов, которые помогут избавиться от синдрома «отложенного лета»:

спите не менее 8 и не более 12 часов (нормализация сна отчасти избавит вас от депрессивных ноток);гуляйте два часа в день на свежем воздухе;уделяйте время хобби и приятным для вас занятиям.

Если же вам не удается справиться с синдромом самостоятельно, можно обратиться за помощью к психологу.

— Специалист поможет избавиться от потребности в разочаровании. Потому что иначе можно упустить не только лето, но и всю жизнь, — заключила Наумова.

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