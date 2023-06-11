Психолог посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком

Психолог Самбурский посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком
Психолог Самбурский посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком. Причём не на каком-нибудь эмоциональном уровне, а в самом прямом смысле — не давать агрессору приблизиться к себе. Ещё хорошо бы как-то его успокоить и выйти в людное место, где можно попросить о помощи. Причём не надо бояться обращаться к полиции или охранникам — жизнь и здоровье важнее, чем то, как на тебя посмотрят.
Как вести себя с агрессивным человеком? Рассказывает психолог
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Главное, что нужно помнить при столкновении с агрессором, — его цель одна: заставить испугаться и среагировать также агрессивно. Поэтому не надо поддаваться на провокации, рассказал «Газете.Ru» психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.
Что делать при встрече с агрессивным человеком
Если встретился агрессивный человек, специалист советует следующее.
- Сохранять спокойствие, не пытаться спорить или оправдываться и не показывать свои страхи.
- Избегать прямого контакта, держать дистанцию не менее 2 м, не позволять подойти к вам, чтобы напасть. «Если агрессор пытается приблизиться к вам, то отступайте назад или в сторону. Если он блокирует ваш путь, то обходите его по возможности», — рассказал психолог.
- Обращаться к человеку по имени, если знаете, как его зовут. Дело в том, что в этом случае люди чувствуют, что их уважают. Также это напоминает, что личность агрессора известна, ему не удастся сотворить что-то и остаться безнаказанным.
- Смотреть ему в глаза без вызова, держать руки на виду, не скрещивая их и не убирая, не делать резких движений и не указывать на агрессора пальцем. «Вместо этого нужно слегка наклоняться к агрессивному человеку вперёд и минимально дружелюбно улыбаться, без скрытой издёвки или презрения. Эти жесты помогут продемонстрировать своё интерес к разговору и желание решить проблему мирно», — считает Самбурский.
- Выслушать агрессора и спросить, что его разозлило, а также как разрешить этот конфликт. Даже если вы не согласны с тем, что он говорит или делает — важно признать, что он имеет право на свою точку зрения и эмоции. С помощью разговора можно перейти от эмоций к решениям.
- Попытаться обратиться за помощью к полиции или охранникам.
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