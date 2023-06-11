Психолог посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком

Психолог Самбурский посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком. Причём не на каком-нибудь эмоциональном уровне, а в самом прямом смысле — не давать агрессору приблизиться к себе. Ещё хорошо бы как-то его успокоить и выйти в людное место, где можно попросить о помощи. Причём не надо бояться обращаться к полиции или охранникам — жизнь и здоровье важнее, чем то, как на тебя посмотрят.