$82.64+0.5589.01+0.97

Психолог Самбурский посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком

Психолог Самбурский посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком. Причём не на каком-нибудь эмоциональном уровне, а в самом прямом смысле — не давать агрессору приблизиться к себе. Ещё хорошо бы как-то его успокоить и выйти в людное место, где можно попросить о помощи. Причём не надо бояться обращаться к полиции или охранникам — жизнь и здоровье важнее, чем то, как на тебя посмотрят.

Психолог посоветовал держать дистанцию с агрессивным человеком
© Секрет Фирмы

Как вести себя с агрессивным человеком? Рассказывает психолог

Видео дня

Главное, что нужно помнить при столкновении с агрессором, — его цель одна: заставить испугаться и среагировать также агрессивно. Поэтому не надо поддаваться на провокации, рассказал «Газете.Ru» психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Что делать при встрече с агрессивным человеком

Если встретился агрессивный человек, специалист советует следующее.

  • Сохранять спокойствие, не пытаться спорить или оправдываться и не показывать свои страхи.
  • Избегать прямого контакта, держать дистанцию не менее 2 м, не позволять подойти к вам, чтобы напасть. «Если агрессор пытается приблизиться к вам, то отступайте назад или в сторону. Если он блокирует ваш путь, то обходите его по возможности», — рассказал психолог.
  • Обращаться к человеку по имени, если знаете, как его зовут. Дело в том, что в этом случае люди чувствуют, что их уважают. Также это напоминает, что личность агрессора известна, ему не удастся сотворить что-то и остаться безнаказанным.
  • Смотреть ему в глаза без вызова, держать руки на виду, не скрещивая их и не убирая, не делать резких движений и не указывать на агрессора пальцем. «Вместо этого нужно слегка наклоняться к агрессивному человеку вперёд и минимально дружелюбно улыбаться, без скрытой издёвки или презрения. Эти жесты помогут продемонстрировать своё интерес к разговору и желание решить проблему мирно», — считает Самбурский.
  • Выслушать агрессора и спросить, что его разозлило, а также как разрешить этот конфликт. Даже если вы не согласны с тем, что он говорит или делает — важно признать, что он имеет право на свою точку зрения и эмоции. С помощью разговора можно перейти от эмоций к решениям.
  • Попытаться обратиться за помощью к полиции или охранникам.
Секрет Фирмы: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители