Как перестать заедать эмоции

Часто бывает, что мы хвалим себя едой, вкусной шоколадкой после трудного дня, пройденных испытаний. Однако подобная тактика может привести человека к перееданию. Врач-диетолог Анна Мелехина в своих социальных сетях поделилась стратегией работы с заеданием эмоций.

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Во-первых, нужно задать себе вопросы «Что я сейчас чувствую? О чём думаю?». Затем разобраться в ваших чувствах и эмоциях. Анна предлагает взять только базовые: гнев, страх, радость, печаль. Далее выяснить, как они работают. Например, обида — это гнев на другого плюс печаль, а вина — гнев на себя плюс страх.

Во-вторых, стоит определить, какие мысли стоят за каждой эмоцией. Гнев или раздражение рождают убеждения, что вам кто-то что-то должен. Страх вызывает обеспокоенность «А вдруг».

В-третьих, спросите себя «Что мне нужно прямо сейчас? Чего я на самом деле хочу получить?». Эти вопросы помогут рассмотреть разные варианты, которые мы получаем при помощи еды. Например, отдых, любовь, заботу, поддержку.