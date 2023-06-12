Как перестать заедать эмоции

Врач-диетолог Мелехина объяснила, что нужно сделать, чтобы перестать заедать эмоции
Часто бывает, что мы хвалим себя едой, вкусной шоколадкой после трудного дня, пройденных испытаний. Однако подобная тактика может привести человека к перееданию. Врач-диетолог Анна Мелехина в своих социальных сетях поделилась стратегией работы с заеданием эмоций.
Во-первых, нужно задать себе вопросы «Что я сейчас чувствую? О чём думаю?». Затем разобраться в ваших чувствах и эмоциях. Анна предлагает взять только базовые: гнев, страх, радость, печаль. Далее выяснить, как они работают. Например, обида — это гнев на другого плюс печаль, а вина — гнев на себя плюс страх.
Во-вторых, стоит определить, какие мысли стоят за каждой эмоцией. Гнев или раздражение рождают убеждения, что вам кто-то что-то должен. Страх вызывает обеспокоенность «А вдруг».
В-третьих, спросите себя «Что мне нужно прямо сейчас? Чего я на самом деле хочу получить?». Эти вопросы помогут рассмотреть разные варианты, которые мы получаем при помощи еды. Например, отдых, любовь, заботу, поддержку.
Такой анализ актуален, когда вы стремитесь закрыть свою боль, усталость, трудности в жизни. Такое поведение ни к чему хорошему не приведёт, а только будет усиливать ваше стремление убегать от своих эмоций. Если не справляетесь с ситуацией сами, то стоит обратиться к хорошему психологу.