Что такое сублимация в психологии и как она влияет на эмоции

Хотите быть здоровым? Значит, нужно учиться избавляться от нерастраченной энергии.

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Принимать решения и действовать, руководствуясь исключительно своим эмоциональным фоном, довольно опасно. Это может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важно негатив направлять в конструктивное русло. Сублимация является одним из способов решения данной проблемы.

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Что такое сублимация?

Это один из бессознательных защитных механизмов психики, наравне с вытеснением или рационализацией. Его основная задача – снижение тревожности, вызванной неприемлемыми побуждениями.

Сам термин в научный оборот ввёл основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Такая мысль пришла ему на ум после прочтения одной из поэмы Генриха Гейне, где главный герой имел склонность мучить животных. В процессе взросления он стал известным хирургом.

Австрийский психиатр пришёл к выводу, что этот процесс и можно назвать сублимацией. То есть сжатием и канализацией разрушительных эмоций в созидательную форму. Энергия, которая раньше выражалась в насилии над животными, была перенаправлена в конструктивные действия, являющиеся общественно полезными.

Помните, что негативные эмоциональные импульсы, обретая позитивную форму, теряют своё разрушительное влияние на нашу психику и растворяются в деятельности.

Основная причина сублимации – поиск тихого и безопасного места внутри вашей личности. Обретение психологического комфорта, который замещает опасное – конструктивным. То есть «эмоциональные качели» становятся «ровной дорогой».

Принцип работы

Разберём конкретный пример. У вас произошла ссора с близким человеком. Виноватым вы считаете его, а себя – жертвой несправедливого к вам отношения. В течение пяти минут у вас накапливается гнев. И тут ключевой вопрос, что будет дальше? Выплёскивая негативные эмоции во внешний мир, вы рискуете обрести проблемы в выстраивании межличностных отношений. Более того, это может навредить вашей репутации.

Вспышке гнева есть альтернатива — сублимация. Энергию, вызванную негативной эмоцией, вы можете направить на физическую деятельность. Например, посетить спортзал или провести уборку дома. Энергия, полученная в процессе негативного и эмоционального опыта (в данном случае ссоры), будет превращена в конструктивный результат.

Способы сублимации

Существует несколько видов сублимации. Используя их, можно качественно изменить свою жизнь.

Творчество

Это самый популярный метод преобразования негативного состояния в позитивное. Он же является и наиболее безопасным способом выразить эмоции. Творчество может быть совершенно разным: пение, рисование, танцы.

Спорт

Его чаще всего используют для выхода гнева. Особенно помогают в этом плане единоборства. Например, бокс, борьба, самбо или карате. Командные игры избавят от чувства одиночества.

Сериалы

Немецкий философ Теодор Адорно в своей работе «Эстетическая теория» причислил просмотр фильмов и сериалов к сублимации. Почему? Через восприятие чужого опыта человек проживает свои эмоции, в том числе и негативные. Это относится к боевикам и детективам.

Трудоголизм

Бессознательно многие применяют этот способ в жизни. Завалить себя работой, чтобы не думать о неприятном, — очень популярный сценарий. Тут важно знать, что любую боль можно компенсировать не только чрезмерным трудоголизмом, но и креативным выполнением задач.

Видеоигры

Многие ошибочно считают, что игры сублимируют исключительно гнев и злость. Это не так. Сегодня есть программы с иммерсивными сюжетами, с помощью которых можно прожить несправедливость, одиночество, стыд и вину.

Как сублимировать «правильно»?

1. Идентифицируйте свои эмоции. Осознание собственных чувств является первым шагом в сублимации. Распознавайте свои состояния. Данный процесс можно использовать как силу для достижения целей.

2. Найдите конструктивные выходы. Подберите занятие, которое будет поглощать вашу эмоциональную энергию и превращать её в продуктивное действие. Это может быть физическая активность, творчество, участие в командных видах спорта.

3. Ставьте цели. Определите конкретные задачи, которых вы хотите достичь с помощью сублимации. Например, улучшение своей физической формы, развитие новых навыков. Установите реалистичные и измеримые намерения. Они будут вдохновлять вас на развитие и рост.

4. Найдите поддержку. Одобрение окружающих людей и близких станет важным фактором для преодоления трудностей. Также вы останетесь мотивированными на протяжении всего процесса.

5. Проявляйте терпение. Такой процесс требует много времени и упорства. Будьте готовы к тому, что результаты не придут мгновенно. Постепенно развивайте свои умения и продолжайте упражняться в использовании сублимации в различных жизненных ситуациях.

6. Оценивайте свой прогресс. Регулярно анализируйте свой рост и отмечайте достижения. Это поможет вам оставаться настроенным на дальнейший успех.

Сублимация и спорт

Спорт – это не только физическая деятельность, но и психологический вызов, требующий максимальной концентрации и контроля. В поисках успеха на спортивной арене атлеты сталкиваются с различными эмоциональными проблемами, и это может влиять на результаты.

Именно здесь такая стратегия, как сублимация, будет весьма кстати. Она помогает спортсменам превратить свои эмоции в мощный двигатель успеха. Когда атлет сталкивается с разочарованием, злостью, страхом или гневом после неудачного матча или выступления, он может перенаправить эту энергию в интенсивную тренировку или разработку новой стратегии.

Примеры сублимации от спортсменов

1. Майкл Фелпс, легендарный пловец, известен своим способом сублимировать энергию во время тренировок. Когда он испытывает стресс или напряжение, то часто углубляется в тренировочный процесс.

2. Большинству теннисистов свойственна агрессия. Победительница 23 турниров «Большого шлема» Серена Уильямс использовала эту стратегию, чтобы преодолевать свои эмоции во время матчей. Она канализировала злость и решимость в мощные удары и бескомпромиссную игру. Это помогало ей достигать высоких результатов.

3. Аргентинский футболист Лионель Месси, чтобы справиться с давлением и ожиданиями, превращает свою энергию в творчество на поле. Нападающий использует технику и интеллект, чтобы обходить защитников и создавать голевые моменты для своей команды.