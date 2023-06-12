Поведенческий аналитик рассказал, как распознать ложь

Лгуна легко вычислить по невербальным сигналам. Об этом Psychology Today рассказал поведенческий аналитик Джон Шафер.

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По словам специалиста, человек во время лжи часто почесывает, потирает нос или часто его касается. Согласно одной из версий, так обманщик отвлекает внимание или успокаивает сам себя.

Шафер поясняет, что физиологически этот жест действительно обоснован. Когда человек переживает, что его уличат во лжи, у него может повышаться давление. Из-за этого отекает слизистая оболочка носа, возникает покалывание и зуд.

Тем не менее не стоит однозначно трактовать такой симптом. Нос может чесаться из-за аллергии, простуды, сухой кожи. Стоит рассматривать его вкупе с другими невербальными сигналами.