Почему чувство голода на диете на самом деле иллюзия

Чувство голода на диете – одна из тех вещей, которые мешают долго придерживаться правильного питания. Действительно, как можно спокойно жить и заниматься привычными делами, когда все мысли сосредоточены лишь вокруг ближайшего приема пищи.

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Однако ученые уверены, что чувство голода на сбалансированной диете – всего лишь иллюзия, которую реально победить.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В 1987 году ученые разделили 28 человек с избыточным весом на две группы. Ежедневный рацион первой группы составлял 500 калорий, в то время как испытуемым из второй можно было употреблять 1200 калорий. Что любопытно, участники не знали, к какой группе они относятся.

Эксперимент продолжался на протяжении двух месяцев. Добровольцы, которые питались на 500 калорий в день, похудели сильнее, но при этом голод ощущали в меньшей степени.

В 2008 году другая группа исследователей решила провести подобный эксперимент. Ученые разделили 27 человек на две группы: одна из них питалась на 2294 калории в сутки, а другая на 313 калорий. При этом испытуемые потребляли пищу в гелеобразном виде. Эксперимент длился двое суток.

Результаты поразили специалистов. Они выяснили, что настроение, обучаемость, память, логическое мышление и уровень сытости были схожи у всех испытуемых. Более того, добровольцы из второй группы не заметили недостатка калорий.

В 2011 году было проведено еще одно исследование. В рамках нового эксперимента подопытных поили молочными коктейлями. Все испытуемые выпили коктейль, в котором содержалось 380 калорий. Однако первой группе сказали, что в коктейле 180 калорий, а другой, что в нем 620 калорий.

Вскоре испытуемые из второй группы сообщили, что чувствуют сильное насыщение. Кроме того, у них снизился гормон грелин, который отвечает за чувство сытости.