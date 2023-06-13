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Названа неожиданная причина неудач в борьбе с лишним весом

Психологи из Университета Суррея выяснили, что члены семьи и друзья часто сознательно или бессознательно мешают близкому человеку похудеть. Неожиданные результаты исследования опубликованы в журнале Current Obesity Reports.

Названа неожиданная причина неудач в борьбе с лишним весом
© Lenta.ru

Ученые суммировали данные предыдущих исследований и пришли к выводу, что поступки близких людей часто становятся причиной неудач в борьбе с лишним весом. Профессор психологии здоровья и ведущий автор исследования Джейн Огден назвала три способа, к которым прибегают родственники, чтобы помешать диете: саботаж, подкармливание и сговор.

Огден объяснила, что друзья, родственники и возлюбленные сознательно или бессознательно саботируют попытки близкого человека похудеть, поскольку боятся перемен, которые последуют после его преображения. Она добавила, что подкармливание — это тоже форма саботажа, замаскированная под заботу и любовь.

Еще один метод негативной социальной поддержки, по мнению Огден, — это сговор с худеющим. При этом варианте человека поощряют за нарушения режима питания и тренировок.

Психолог сообщила, что намерена продолжить исследования и выяснить, как правильно поддерживать желающих сбросить лишние килограммы.

Ранее физиолог Саймон Корк и глава британского регистра китайской фитотерапии Алекс Джейкобс предупредили о рисках популярного китайского средства для похудения. По их мнению доступные в интернет-магазинах капсулы с берберином могут быть опасны для здоровья.

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