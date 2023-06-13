5 фраз, которые говорят люди в депрессии

Подавленное состояние может стать опасным.

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Депрессия — это не просто грусть и подавленное состояние, это серьезная проблема, которая меняет образ мыслей человека, лишает его сил и не дает жить привычной жизнью.

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Иногда близкие даже не догадываются, что их любимый человек находится в опасном состоянии, но некоторые фразы могут стать сигналом.

Я плохо себя чувствую

Обычно человек может объяснить, что у него болит. Но во время депрессии многие не понимают, что именно чувствуют или просто не хотят описывать состояние близким. При этом фраза начинает звучать все чаще, служи ответом на вопросы «Почему ты грустишь?», «Почему ты проводишь выходные дома?» и многие другие. Человек не лукавит, он действительно плохо себя чувствует, часто не понимая, что именно его беспокоит. Помните, что депрессия часто сопровождается как вполне реальными, так и фантомными болями.

У меня нет сил

Так бывает со всеми, но у человека в депрессии упадок сил почти не проходит. При этом его анализы могут быть в совершенном порядке. Обратите внимание на фразу, если ваш близкий отказывается от мероприятий, которые должны восстанавливать его силы, возможно, он находится в депрессивном состоянии.

Я в порядке

Когда окружающие начинают замечать, что с близким что-то не так, иногда он реагирует холодно и агрессивно. Признать, что депрессия завладела тобой, сложно, а попросить помощи иногда невыносимо. Поговорите с родным и попытайтесь объяснить, что депрессия может случиться даже с самым счастливым и успешным человеком, не постыдно испытывать подавленность и обратиться за помощью бывает просто необходимо.

Ты не поймешь

Передать то, что чувствует человек в депрессии, тому, кто не испытывал подобного, невозможно. Поэтому в отчаянии близкие произносят «Ты не поймешь!», они начинают избегать вопросов о состоянии и переводят тему. Но, чем чаще такое случается, тем выше шансы, что другу или родственнику нужна помощь.

Мне так одиноко