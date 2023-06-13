Привычки, из-за которых не получается накопить

Если вы планируете доходы и расходы, но у вас все равно не получается копить, то возможно, у вас присутствуют привычки, которые буквально тянут из вас деньги. Чтобы у вас появилась возможность копить, стоит соблюдать некоторые правила и отказаться от привычных вещей.

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О том, из-за каких привычек не получается накопить, — в материале “Рамблера”.

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Вы откладываете деньги в ущерб себе

Если вы копите деньги, но не тратитесь на необходимые вещи, то позднее это может встать вам в крупную сумму. Например, если вы не захотели потратиться на пломбу для зуба и отложили деньги, то спустя несколько месяцев вам придется удалять нервы — а это значительно дороже, чем вылечить зуб сейчас.

Поэтому перед тем, как отложить что-либо, подумайте о том, как это повлияет на вас в долгосрочной перспективе. Не стоит откладывать что-то в ущерб здоровью и вашей безопасности.

Вы не платите себе

Если вы распределяете траты только на самое необходимое и у вас не остается денег для того, чтобы потратить их “на себя”, то накопить у вас точно не получится. Эксперты говорят, что нужно откладывать от 10 до 30% в месяц “на себя”. В этот пункт расходов нужно включить развлечения, уход за собой, брендовую одежду и все остальное. То есть этими 10-30% своего заработка вы будете получать сиюминутное удовольствие и радовать себя и своего внутреннего ребенка. Это психологически важно в формировании трат. Так вы сможете избежать дополнительных ненужных трат: шопинг от скуки, кофе навынос и такси.

Вы любите брать кредиты

Брать кредит или ипотеку человека, который не сталкивался с финансовой грамотностью хотя бы на базовом уровне, категорически запрещено. Во-первых, психологически тяжело отдавать заработанные деньги на то, что уже куплено. Во-вторых, вы не сможете правильно рассчитать наиболее выгодные для вас предложения. В итоге человек попадает в “кредитную ловушку” и работает исключительно для того, чтобы выплатить свои кредиты.

Вы совершаете сиюминутные покупки