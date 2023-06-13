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Психолог рассказала, как избавиться от обиды

Психолог Александра Миллер рассказала, как избавиться от обиды, которая способна разрушать человека изнутри.

Психолог рассказала, как избавиться от обиды
© ru.123rf.com

По словам психолога, обида - это реакция человека на несправедливо причиненное другим огорчение или оскорбление. Поселившись в душе, она может отравить жизнь своему "хозяину".

- Обида - это яд, который вы пьете в надежде, что отравится кто-то другой. У людей, которые позволяют себе обижаться, больше шансов простить другого за ошибки и несовершенства, - уверена специалист.

С обидой нужно бороться, заявляет психолог. Для этого необходимо признать: человек способен на разные поступки в зависимости от ситуации, в которую поставила его жизнь, и что совершенных людей не существует в природе.

При этом не обязательно полюбить этого человека, но нужно признать тот факт, что от поступков других людей вы не становитесь хуже, пишет РИА ФАН.

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