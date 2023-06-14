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Можно ли начать жизнь с нуля после 40 лет

В понимании каждого человека есть незримые жизненные рубежи. Например, многие считают 40 лет той серединой, когда назад дороги нет, а впереди – пугающая неизвестность. Но пятый десяток, наоборот, отличное время для начала новой жизни, об этом «ФедералПресс» рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

Можно ли начать жизнь с нуля после 40 лет
© РИА "ФедералПресс"

«В 40 лет многие думают: «Не за горами полвека жизни, а что я сделал? Есть риск растерять накопленный опыт, скатиться в пропасть и не подняться больше никогда». Но Всемирная организация здравоохранения внесла коррективы – молодыми теперь считаются люди от 18 до 44 лет. А это значит, что 40 лет – прекрасное время для начала новой жизни (реализации новых планов или, например, смены работы)», – сообщил специалист.

Карнаух также дал несколько советов 40-летним, которые помогут не впасть в уныние.

Во-первых, по словам врача, необходимо полностью осознать свой возраст.

Во-вторых, важно провести переоценку ценностей, вспомнить все свои достижения.

И, в-третьих, нужно посмотреть в Сети новые профессии и курсы переподготовки – это покажет, насколько открыты горизонты для новой жизни.

«40 лет – это не возраст кризиса. Это расцвет сил!» – заключил психолог.

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