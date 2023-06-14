Можно ли начать жизнь с нуля после 40 лет

«В 40 лет многие думают: «Не за горами полвека жизни, а что я сделал? Есть риск растерять накопленный опыт, скатиться в пропасть и не подняться больше никогда». Но Всемирная организация здравоохранения внесла коррективы – молодыми теперь считаются люди от 18 до 44 лет. А это значит, что 40 лет – прекрасное время для начала новой жизни (реализации новых планов или, например, смены работы)», – сообщил специалист.