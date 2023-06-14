Психологи рассказали, как бороться со стрессом

Эмоции — это то, что наполняет нашу жизнь смыслом и яркими красками. Но когда их становится слишком много, или вы замечаете явное преобладание «серых» тонов в своем настроении, стоит позаботиться о том, чтобы минимизировать их влияние на вашу жизнь.

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Как справиться с проявлениями нервного перенапряжения, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Евгения Егорова.

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Человек может противостоять стрессовым ситуациям различными способами. Для этого он вырабатывает определенные стратегии поведения. В психологии их принято называть «копинг-стратегии». Это действия, которые помогают людям справляться с проявлениями эмоционального перенапряжения, адаптироваться к трудной ситуации и сохранять психологическое равновесие.

— Реакции на стрессовые факторы довольно часто непредсказуемы. В большинстве случаев, пытаясь преодолеть эмоциональное перенапряжение, люди стараются как-то изменить ситуацию и повлиять на нее, найти выход, чтобы снизить тревожность. Другим вариантом решения проблем становится попытка изменить свои эмоции. В этом случае затруднение остается, меняется лишь взгляд на него, ведь идя по жизни с юмором или отрицанием, тоже можно добиться определенных результатов, — комментирует Евгения Егорова.

Для того, чтобы побороть стресс, человек чаще всего использует несколько стратегий поведения.

Планирование

Некоторым из нас проще заранее наметить план важных дел на день, на неделю или даже на месяц. В таком случае вероятность того, что в суете рабочих будней можно забыть сдать важный отчет, пропустить родительское собрание или поздравить с днем рождения любимую подругу, сильно снизится. Однако будьте внимательны, ведь стремление выполнить все намеченное любой ценой также может создавать стрессовую ситуацию.

Эмоциональная разрядка

Если вы замечаете за собой привычку «срывать зло», найдите альтернативный способ избавления от негатива. К примеру, после трудного рабочего дня можно часть пути домой пройти пешком, отправиться в бассейн или поболтать по телефону с друзьями. Если же «погасить» гнев нужно быстро, попробуйте предупреждать о своем состоянии, к примеру, в шутливой манере: «Извини, я сейчас не добрая, закончу уборку и приду в себя». Другой, проверенный десятилетиями способ: считать про себя до десяти или ста десяти. Число зависит от того, сколько времени будет достаточно для сохранения репутации и хороших отношений с другими.

Принятие ответственности

Прежде чем взять на себя ответственность, постарайтесь как можно более объективно оценить свои возможности, просчитать вероятность возникновения осложнений ситуации. И главное — верьте в себя и свои возможности.

Самоконтроль

Научитесь простым, но при этом очень эффективным приёмам саморегуляции — глубокому дыханию, мышечному расслаблению, мысленной концентрации, визуализации мысленных образов. Для большинства упомянутых техник не нужны особенные условия вроде тишины или полного уединения, главное — сосредоточенность на собственных мыслях или действиях. Размеренно дышать или поочерёдно напрягать и расслаблять пальцы рук можно и в очереди к врачу, и при вынужденной остановке поезда в метро.

Положительная переоценка

В абсолютно любой малоприятной ситуации есть как отрицательные, так и положительные стороны — важно уметь вовремя перестать концентрироваться на первых, и обратить внимание на присутствие последних. Например, сильные гнев и досада в случае затора на дороге точно не помогут быстрее начать движение, зато вполне способны так «накрутить», что неприятности из-за спешки и раздражения испортят вам весь день. Появилось незапланированное свободное время — позвоните родным, распланируйте отдых на ближайшие выходные, составьте список покупок.

Дистанцирование

Если вы склонны отстраняться от каких-либо важных дел или обязательств попробуйте прежде всего выяснить истинную причину такого поведения. Что-то может быть или казаться трудным, другое мы считаем бессмысленным, а для совершения генеральной уборки, например, ждем вдохновения. Постарайтесь выяснить для себя, насколько срочно нужно сделать то, что запланировано, и если спешки нет — смело позвольте себе заняться чем-то более актуальным.

Бегство-избегание

В случае, когда насущные проблемы игнорирует ребенок — например, регулярно «забывает» выполнять домашние задания — лучше всего родителям регулярно его контролировать. Если речь о взрослых, то после установления причин такого избегающего поведения, стоит вспомнить о последствиях такой стратегии. Ошибочно надеяться на некие приемы, при использовании которых все разрешается само собой — по-прежнему основными инструментом изменения ситуации к лучшему остается волевое поведение человека.

Поддержка со стороны

Человек всегда может обратиться за поддержкой к другим людям. Можно разделить свои переживания с родными и друзьями, а если по каким-то причинам это трудно сделать — пообщайтесь со специалистами.