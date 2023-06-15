Чем опасно обесценивание послеродовой депрессии

- Люди вкладывают в слово «депрессия» какую-то грустинку, что это длится на протяжении нескольких часов, может быть, нескольких дней. И поэтому, когда женщина подозревает у себя депрессию, которая длится не несколько дней, а несколько месяцев, может быть, и год, то к этому состоянию относятся очень скептически, обесценивают, не понимают глубину всей проблемы.