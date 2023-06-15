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Чем опасно обесценивание послеродовой депрессии

Клиническая депрессия – это психическое расстройство, которое требует лечения. Об этом в интервью «Каскаду» напомнила медицинский психолог, психолог-сексолог и специалист по семейным отношениям Лидия Баровская, отвечая на вопрос о послеродовой депрессии у женщин.

Чем опасно обесценивание послеродовой депрессии
© unsplash.com

По словам специалиста, обычные люди часто искажают само понятие «депрессия», называя ею состояние грусти, легкой апатии, которое длится один-два дня:

- Люди вкладывают в слово «депрессия» какую-то грустинку, что это длится на протяжении нескольких часов, может быть, нескольких дней. И поэтому, когда женщина подозревает у себя депрессию, которая длится не несколько дней, а несколько месяцев, может быть, и год, то к этому состоянию относятся очень скептически, обесценивают, не понимают глубину всей проблемы.

Среди проявлений клинической депрессии – нарушение мыслительного процесса, сложности с выполнением работы. Человеку тяжело вставать, появляются негативные мысли:

- Появляются мысли о своей никчемности, ненужности. Это состояние опасно для жизни женщины и даже для жизни малыша.

Если женщина понимает, что апатия слишком затянулась, и чувствует, что у нее нет сил, важно не игнорировать тревожные сигналы и обратиться к врачу. Кроме того, необходимо говорить о своем состоянии с партнером, и делать это напрямую, а не завуалированно, намеками.

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