Чем опасно обесценивание послеродовой депрессии

Клиническая депрессия – это психическое расстройство, которое требует лечения. Об этом в интервью «Каскаду» напомнила медицинский психолог, психолог-сексолог и специалист по семейным отношениям Лидия Баровская, отвечая на вопрос о послеродовой депрессии у женщин.
По словам специалиста, обычные люди часто искажают само понятие «депрессия», называя ею состояние грусти, легкой апатии, которое длится один-два дня:
- Люди вкладывают в слово «депрессия» какую-то грустинку, что это длится на протяжении нескольких часов, может быть, нескольких дней. И поэтому, когда женщина подозревает у себя депрессию, которая длится не несколько дней, а несколько месяцев, может быть, и год, то к этому состоянию относятся очень скептически, обесценивают, не понимают глубину всей проблемы.
Среди проявлений клинической депрессии – нарушение мыслительного процесса, сложности с выполнением работы. Человеку тяжело вставать, появляются негативные мысли:
- Появляются мысли о своей никчемности, ненужности. Это состояние опасно для жизни женщины и даже для жизни малыша.
Если женщина понимает, что апатия слишком затянулась, и чувствует, что у нее нет сил, важно не игнорировать тревожные сигналы и обратиться к врачу. Кроме того, необходимо говорить о своем состоянии с партнером, и делать это напрямую, а не завуалированно, намеками.