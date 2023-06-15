Обнаружен способ предотвратить супружескую неверность

Профессор психологии Гурит Бирнбаум из Университета Райхмана в Израиле подсказал способ, помогающий не поддаться романтическому искушению и остаться верным постоянному партнеру. Его слова приводит издание HuffPost.

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Бирнбаум рассказал, что большинство людей не идут на измену, если думают о страданиях, которые испытает партнер, узнав об их неверности. К такому выводу психолог пришел после серии исследований с участием 213 женщин и 195 мужчин. По его словам, участники, которых во время экспериментов просили думать о постоянных партнерах, чаще отказывались от интрижки.

Бирнбаум отметил, что предотвратить супружескую неверность бывает непросто, поскольку на поступки влияют разные обстоятельства. Так, в ходе другого эксперимента обнаружилось, что опьянение и стресс повышают риск измены.

«Люди могут обманывать не потому, что планировали это. Просто им представилась возможность в тот момент, когда они были слишком истощены стрессом, алкоголем или усталостью, чтобы бороться с искушением», — объяснил он.

Психолог также отметил, что некоторые партнеры идут на измену даже в счастливых отношениях. По его словам, это происходит из-за особенностей характера. Вторая причина — контекст ситуации, в которой оказался изменник.