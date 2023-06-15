Названы вещи, о которых не стоит рассказывать женщинам на первых свиданиях

Мужчинам не стоит быть слишком откровенными с женщиной на начальной стадии знакомства, лучше постепенно раскрывать информацию о себе, уверены психологи. О каких вещах лучше не рассказывать сразу, Life узнал у экспертов.

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Так, не стоит раскрывать свой уровень дохода. Американский психолог Джейми Кэннон считает нормальным заплатить за девушку на первых свиданиях. Однако на все вопросы, связанные с материальным положением, следует отвечать уклончиво, уверен он. По его мнению, если девушка сразу хочет узнать о заработке мужчины, это повод задуматься.

Следующее, о чем предупреждают эксперты, не стоит на первых встречах пытаться казаться увереннее и сильнее, чтобы понравиться. Психологи считают, что сильный и успешный мужчина и так будет заметен, поэтому эти качества не требуют подтверждения. Кроме того, лучше сразу договориться с девушкой о личных границах, гранях дозволенного, правах и обязанностях обеих сторон отношений, чтобы потом не разочаровать друг друга.

Последний совет экспертов — не стоит терять контроль в выражениях своих чувств на первых этапах отношений. По мнению психологов, девушке важно чувствовать, что ее любят, однако, ей нужно дать понять, что она не центр вселенной.