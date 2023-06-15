5 мужских недостатков и нужно ли с ними бороться

Этот неформальный праздник является своего рода ответом на день женских недостатков, который отмечается 3 февраля.

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В материале РИАМО психологи рассказывают о типичных недостатках, свойственных мужчинам, и объясняют, нужно ли с ними бороться.

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1. Эгоизм

О мужском эгоизме слагают легенды. Женщины уверены, что эта черта характера исключительно мужская, ведь девиз мужчин – «все или ничего». Представители сильного пола якобы стремятся к самоутверждению, признанию обществом и поэтому в первую очередь всегда думают о себе.

На самом деле психологи утверждают обратное и говорят, что эгоизм, как и многие другие черты характера, встречается как у мужчин, так и у женщин.

«Такие черты характера, как эгоизм, вранье (особенно чтобы уйти от скандалов) взращиваются в ответ на родительское давление или же гиперлюбовь и всеобщее обожание ребенка», – отмечает психолог и коуч Павел Раков.

Когнитивно-поведенческий терапевт Дарья Яушева добавляет, что эгоизм может быть признаком инфантильности, когда мужчину с детства не научили уважать границы других людей, находиться в партнерских отношениях, договариваться.

2. Молчаливость и отсутствие фантазии

Психолог и энергопрактик Марина Галушко уверяет, что молчаливость тоже родом из детства. Вообще, многие черты характера зарождаются в семье, и модель поведения выстраивается там же.

«Мама может так молчаливостью наказывать ребенка. Это блок отсутствия чувствительности. Вместо налаживания коммуникации, она своим поведением говорит: "Догадайся сам, почему я обиделась и замолчала!". Чаще всего уже во взрослом возрасте мужчина копирует это поведение по отношению к близким», – говорит эксперт.

Таким образом, взрослея, мужчина не учится и просто не умеет доносить до других свои чувства и эмоции, потому что ему кажется, что его все равно никто не услышит.

Павел Раков отмечает, что вечное молчание может произрастать из травмы, когда ребенок или юноша сказал что-то не то и совершил большую ошибку. Но чаще всего разгадка лежит в области мужской эмоциональности. Отсутствие фантазии и стремления к романтике психологи тоже относят к мужской эмоциональности. Мужчина не совершает романтичные поступки не потому что не хочет, а потому что не считает это нужным.

К тому же психолог Инесса Спинка добавляет, что нужно обратить внимание на то, ушел ли романтизм из процесса совместной жизни или его не было изначально.

«Если последнее, то получается, что для вас это не было критичным фактором при выборе партнера. Если пропал со временем, то, возможно, он не находил должного отклика, воспринимался как что-то само собой разумеющееся. В этом случае важно показать мужчине, как вы цените его внимание и романтические порывы – тогда высока вероятность, что он вновь станет их проявлять», – говорит психолог.

Дарья Яушева добавляет, что избегание эмоций, неспособность совершать романтичные поступки, попытки уйти от разговоров часто бывают проявлением избегающего типа привязанности.

«Он свойственен людям, которые боятся сближаться. Они пережили опыт отвержения или жестокости в детстве и теперь близость для них — синоним угрозы», – гово

3. Грубость

Дарья Яушева отмечает, что грубость и агрессия тоже связана с тем, то мужчина инфантилен. Его баловали в семье, не учили уважать других людей.

«Это также может быть признаком нарциссизма. Особенно если мужчина еще и проявляет жестокость, может манипулировать, обесценивать, пренебрегать переживаниями и желаниями женщины», – предупреждает психолог.

Конечно, важно слушать мужчину, потому что причиной агрессии и грубости может стать просто усталость или выгорание и это нетипичное для него поведение. В этом случае требовать от мужчины чего-то будет бесполезно – гораздо ценнее будет в этот период поддержать его.

Павел Раков отмечает, что грубые шуточки – это поведение, свойственное для мужского круга, и сложно перестроиться, когда рядом девушка.

«Но если вы пару раз обратили внимание на то, что подобные фразочки вам не нравятся, а ваш партнер даже не спешит прекращать их поток, то знайте, перед вами – манипуляция. Она призвана вас раззадорить, развести на эмоции. А когда шутки летят в вашу сторону, то это еще и обесценивание», – предупреждает эксперт.

К тому же психологи отмечают, что грубостью мужчины могут прикрывать свои чувства, так как в обществе сложился стереотип – мужчины не должны проявлять эмоции, не могут плакать, грустить, не должны много рассуждать и не могут проявлять нежность. Тогда грубость становится маской для общества.

4. Лень и беспомощность мужчин в бытовых вопросах

Инесса Спинка говорит, что поступки во взрослой жизни во многом определяются тем укладом, который существовал в семье.

«Если у мальчика была гиперопека со стороны родителей, которые не позволяли ему делать никакие хозяйственные дела, то, став взрослым мужчиной, он считает, что так и должно быть. Для него нормально, когда все домашние хлопоты ложатся на плечи женщины: ранее – мамы, сейчас – жены. Он просто не понимает, что возможен иной уклад», – объясняет эксперт.

Женщине в таком случае нужно просто показать мужчине, что возможна альтернатива, и попробовать вместе приготовить ужин. Совместные дела сближают, а процесс готовки вовсе может увлечь мужчину.

Психолог онлайн-платформы Грань.рф Юлия Кузнецова отмечает, что гендерно обусловленные представления о «правильном» мужском поведении существовали в течение долгого времени и до сих пор оказывают влияние.

«Так, многие мужчины все еще не готовы брать на себя “женские обязанности” по дому, или недостаточно владеют своей эмоциональностью. В первую очередь, это обусловлено именно влиянием окружения – тем, что мы усваиваем от родителей, и тем, что заложено в нашей культуре», – говорит Кузнецова.

Тем не менее, общество меняется, как меняются и социоэкономические условия, в которых оно живет. Как правило, в среднестатистической семье работают и мужчина, и женщина, и бытовые обязанности тоже перераспределяются. Поэтому изменение образа жизни и поведения мужчины – это вопрос потребности в этих изменениях и готовности к ним. Мужчина может измениться тогда, когда в этом есть необходимость, и в связи с развитием осознанности.

5. Излишний педантизм

Обратной стороной безалаберности может быть излишний педантизм.

«Если мужчина педант, возможно, за этим кроется желание “заслужить любовь” через собственную правильность. Или мир кажется небезопасным, если он неупорядочен. Возможно, речь идет о жестких требованиях в детстве, которые теперь мужчина предъявляет к себе и окружающим», – объясняет Дарья Яушева.

Она добавляет, что с точки зрения клинической психологии это может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства или генерализованного тревожного расстройства. С этим нужно работать специалистам.

Нужно ли бороться с мужскими недостатками – советы психолога

Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт Алла Далит отмечает, что несколько раз в жизни слышала фразу от мужчин: «у моей жены нет недостатков». И ни разу не слышала такого же от женщин в адрес своих мужей.

«Возможно потому, что умение находить недостатки (разумеется, для их устранения) – одно из любимых женских занятий. Заполучив мужчину в отношения, женщина первым делом начинает его улучшать. Поэтому говорить о мужских недостатках я предпочитаю только в одном контексте, а именно – чего недостает мужчине, чтобы женщине было с ним хорошо», – говорит эксперт.

Она добавляет, что за десятилетия работы с мужчинами-клиентами научилась видеть, как мужчины пытаются справиться с дефицитами, не выражая претензий и не требуя внимания. Мужчины говорят о чувствах через поведение, и их недостатки могут быть больше выражением состояния, нежели чертами характера. Именно поэтому важно разбираться и понимать, с чем можно мириться, а что категорически не укладывается в образ идеального мужчины.