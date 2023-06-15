8 вещей, c которыми нужно навсегда распрощаться после 30 лет

Раскрыть свой потенциал может быть очень непросто, в особенности когда вы сами позволяете портить себе жизнь.

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В списке — то, с чем (и те, с кем) не стоит мириться, когда вы взрослая женщина, которая знает, чего хочет.

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Непоследовательные парни

В двадцать лет есть уйма времени для романтических приключений, но к тридцати пора бы избавить себя от парней, которые после первого свидания делают вид, что вы не знакомы. Если вам нужно угадывать, какие у него планы на отношения, инициировать встречи и задаваться вопросом, сколько еще у него таких подруг, не стоит тратить время на такого ухажера. Не все мужчины готовы к взрослым отношениям даже к сорока. Помните, что вы достойны того, кто прилагает хотя бы малейшие усилия, чтобы быть частью вашей жизни.

Пренебрежение телом

Со временем метаболизм замедляется, и тело предсказуемо меняется. Однако возраст не должен быть отговоркой для запущенной физической формы. Если вы тоскуете по прежней талии или недовольны бедрами, есть только один здоровый способ решения вопроса — комбинировать правильное питание и тренировки. Вероятно, вы не вернетесь к телу подростка, но определенно можете быть лучшей версией себя в любом возрасте. Впереди как минимум добрая половина жизни — расслабляться рано, тем более когда в ваших силах ее продлить.

Дешевая косметика

Как вы будете выглядеть через десять лет, зависит не столько от наследственности, сколько от ухода и образа жизни. Не ленитесь разбираться в составе кремов и других уходовых средств и стремитесь использовать лучшее из доступного. Вы давно не подросток, чтобы заполнять косметичку на карманные деньги. Качественная косметика — инвестиция не только в молодость годы спустя, но и в уверенность сегодня. Катышки помады на губах, пятна тонального крема и эффект панды вокруг глаз из-за дешевых средств не способствуют уверенности в себе — вы заслужили большего.

Самообман

Женщины настолько элегантно справляются с вызовами жизни, что можно подумать, будто кризис среднего возраста есть только у мужчин. Не призываем подчинять решения одним лишь чувствам и без конца кататься на эмоциональных качелях, но советуем найти время, чтобы разобраться в собственных переживаниях и мыслях. Вы взрослая женщина и можете самостоятельно решать, что имеет значение для вас. Слушайте себя и не пытайтесь притворяться, что все в порядке, когда интуиция кричит об обратном.

Сравнение себя с другими

Так уж устроен мир соцсетей: большинство людей предпочитает делиться в них только радостными моментами и лучшими снимками. Порой кажется, что буквально все ваши знакомые — «счастливые мамы трех ангелочков», которые успевают делать карьеру и колесить по миру. Но лучше вспомните профили близких подруг: как много из доверенных вам переживаний они поведали миру? А как выглядит ваш собственный профиль? К тридцати пора стать достаточно зрелой для того, чтобы понимать: старательно отретушированные картинки часто не имеют ничего общего с реальной жизнью. Каждый идет к счастью собственным путем, так что настройтесь на достижение своих целей без оглядки на других. Да и с каких пор ваши взгляды на жизнь зависят от странички одноклассницы, с которой вы не общались годами?

Безработные кавалеры

Безусловно, деньги в отношениях не главное. И чтобы так оставалось и впредь, партнер должен уверенно стоять на ногах. Если ваша симпатия все еще живет с родителями и при этом перебивается случайными подработками, нет веских оснований полагать, что он вдруг чудом изменится под вашим присмотром. Жизнь слишком коротка, чтобы строить отношения с человеком, которому вторая мама, объективно говоря, нужна больше, чем взрослая партнерша.

Неуверенность в постели

Раз вы уже взрослая девочка, то наверняка понимаете: в вопросах сексуальных предпочтений нет места единым стандартам. Одних мужчин сводят с ума пышные бедра, других возбуждают кубики пресса — угодить всем и сразу невозможно. Для любимого не будет иметь значения, как на вас падает свет и как вы выглядите в какой-то определенной позе. Это тот случай, когда расслабиться и получать удовольствие может быть отличным советом.

Зацикленность на прошлом