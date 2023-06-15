$83.96-0.3690.97-0.10

Как «удаленка» влияет на здоровье человека

Удаленный формат работы может привести к профессиональному выгоранию и даже депрессии у сотрудников, предупреждает психолог Ольга Крушельницкая.

Как «удаленка» влияет на здоровье человека
© Ferra.ru

Дистанционный формат работы усиливает тревожность, которая, в свою очередь, может ускорить профессиональное выгорание, заявила заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.

У «удалёнки» есть как преимущества, так и недостатки, подчеркнула специалист. За счет общения через интернет сотрудники могут использовать несколько часов, уходивших на дорогу в офис, для выполнения рабочих задач, а начальники — более оперативно контролировать работу подчиненных. Формат подходит коллективам с натянутыми отношениями между участниками — число возможных конфликтов при «удалёнке» станет меньше, считает психолог.

Вредит дистанционный формат работы семейным людям — им необходимо совмещать заботу о близких с трудовой деятельностью. Кроме того, у работников на «удалёнке» растет чувство неопределённости из-за нехватки обратной связи от руководства, возможности сравнивать себя с коллегами и чувства локтя.

Это ведет к повышенной тревожности, для снижения которой люди перерабатывают, пытаясь доказать свою состоятельность. В перспективе «удаленка» может привести к переутомлению и выгоранию, подчеркивает Крушельницкая. Из-за него снижается не только интерес к работе и коллегам, но и развиваются апатия и проблемы со сном. Усиливаясь, чувство одиночества у «удаленного» работника приводит к депрессии, резюмирует психолог.

Крушельницкая предостерегает работодателей от внедрения систем дистанционного контроля за работой сотрудников — подобные инструменты лишь снизят продуктивность и повысят стресс и желание сменить работу. Оптимальным вариантом психолог видит смешанный формат, где работники трудятся в офисе два-три дня в неделю, получая обратную связь от начальства.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители