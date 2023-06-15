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Психолог объяснила, почему люди не нравятся себе на фотографиях

Некоторые люди не любят позировать перед камерой, так как не нравятся себе на фотографиях, и причиной этому может быть дисморфофобия — категоричное критическое отношение к себе и своей внешности при отсутствии явных внешних недостатков, рассказала в беседе с aif.ru психолог-сексолог Ольга Парамонова. По ее словам, истоки тотального неприятия себя находятся в детстве.

Психолог объяснила, почему люди не нравятся себе на фотографиях
© unsplash.com

Как пояснила специалист, дисморфофобия начинается с критических замечаний от близких о внешности ребенка («Ты слишком худая», «Ты толстый» и т.д.), естественная реакция на которые — спрятаться. Вырастая, такие люди либо избегают зеркал и фотоаппаратов, либо постоянно рассматривают себя, выискивая недостатки и перекраивая их затем с помощью пластических операций, которые удовлетворяют лишь на короткое время. Изменить устоявшееся внутреннее негативное ощущение себя поможет длительная кропотливая терапия.

Также, по словам психолога, есть и более прозаичная причина того, что человек нравится себе в жизни, в зеркале, но, глядя на фотографии, видит абсолютно другого, не похожего на себя, некрасивого человека. Дело в том, что когда мы смотримся в зеркало, то видим свой отзеркаленный образ, когда лево становится справа, а право — слева. На фото мы смотрим на себя чужими глазами, и происходит внутренняя нестыковка двух образов.

Кроме того, многие чувствуют себя скованно и не могут расслабиться перед камерой, так как беспокоятся о том, что думает о них фотограф или как отреагируют другие на эти фотографии, объяснила Парамонова. Она посоветовала постараться просто насладиться процессом вместо того, чтобы переворачивать тонны внутренних переживаний у себя в голове.

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