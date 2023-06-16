Раскрыт секрет счастливой жизни
О вредности этих привычек знали еще в СССР.
Когда человек ставит перед собой цели и планомерно их выполняет, он чувствует себя уверенным, нужным и счастливым.
Но две вредные привычки многим из нас мешают добиваться нужных высот, в том числе, и в личной жизни и в профессиональном смысле.
Речь идет о привычках жаловаться и откладывать все на потом, от чего еще в советские времена людей старательно отучали.
По мнению психологов, от жалобщика часто уходят любимые люди, сбегают друзья и коллеги. Все хотят быть рядом с успешным человеком.
А модели «отложенной жизни» в Советском союзе противопоставляли фразу «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».
По словам специалистов, ожидание у моря погоды вместо конкретных решений нередко затягивает устройство личной жизни, семьи или карьеры.
И человек, вечно откладывающий дела на потом, в итоге оказывается одинок, не успешен и несчастлив. Так что, для счастья нужно делать все сегодня и перестать жаловаться на трудную жизнь.