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Раскрыт секрет счастливой жизни

О вредности этих привычек знали еще в СССР.

Раскрыт секрет счастливой жизни
© Unsplash

Когда человек ставит перед собой цели и планомерно их выполняет, он чувствует себя уверенным, нужным и счастливым.

Но две вредные привычки многим из нас мешают добиваться нужных высот, в том числе, и в личной жизни и в профессиональном смысле.

Речь идет о привычках жаловаться и откладывать все на потом, от чего еще в советские времена людей старательно отучали.

По мнению психологов, от жалобщика часто уходят любимые люди, сбегают друзья и коллеги. Все хотят быть рядом с успешным человеком.

А модели «отложенной жизни» в Советском союзе противопоставляли фразу «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».

По словам специалистов, ожидание у моря погоды вместо конкретных решений нередко затягивает устройство личной жизни, семьи или карьеры.

И человек, вечно откладывающий дела на потом, в итоге оказывается одинок, не успешен и несчастлив. Так что, для счастья нужно делать все сегодня и перестать жаловаться на трудную жизнь.

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