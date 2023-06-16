Психолог объяснил, почему снятся кошмары

Чаще всего кошмары снятся во время фазы быстрого движения глаз (БДГ), когда человек видит самые интенсивные сны. При этом для появления страшных снов всегда есть причины. Так, виноваты в появлении кошмаров обычно стресс и тревога, прием некоторых лекарств, чтение и просмотр пугающего контента, а также нарушения сна.

© Газета.Ru

Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

Видео дня

По словам эксперта, наиболее распространенной причиной появления кошмаров являются стресс и тревога.

«Часто чрезмерное напряжение на работе, в институте или в школе, бесконечный поток задач или подготовка к серьезному экзамену или аттестации и даже переживания о личной жизни не могут оставить человека даже ночью. Так переживаемая тревога вызывает обдумывание происходящего даже во время сна, что и вызывает кошмары», – объяснил психолог.

Он отметил, что особенно часто кошмары снятся людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), то есть тем, кто недавно пережил серьезную эмоциональную травму.

«Чтение страшных книг или просмотр страшных фильмов перед сном тоже могут вызывать кошмары. Это особенно актуально для детей, которые могут переносить увиденное на экране или страницах в свои сны. Это актуально и для впечатлительных взрослых», – рассказал эксперт.

Вызывать страшные сны может и отмена некоторых лекарств или любых стимулирующих веществ, включая алкоголь и успокоительные. Также кошмары могут быть связаны с рядом нарушениями сна, такими как бессонница, апноэ сна или ночные страхи.

«Однако далеко не всегда кошмары являются продолжением того, что мы увидели в кино или того, что переживаем в реальной жизни. Страшные сны довольно часто бывают связаны и с конфликтами, тайными страхами и нереализованными желаниями», – сообщил Станислав Самбурский.

Чтобы избавиться от кошмаров, психолог рекомендовал для начала разобраться в их причинах и интенсивности. Так, к общим рекомендациям относится, например, соблюдение режима сна и отказ от кофеина, алкоголя и других стимуляторов перед сном. Необходимо и проветривание спальни, и плотно закрывающиеся шторы.

«Если вам приснился кошмар, поговорите о нем с тем, кому доверяете. Если кошмар повторяется снова и снова – лучше обратиться к психологу. Специалист поможет понять свои чувства и найти причину возникновения страшных снов», – посоветовал клинический психолог.