Зависимость от партнера может быть моральной и финансовой

По словам эксперта, один из партнеров начинает бояться, что не сможет существовать без другого и его уровень жизни сильно упадет. Также о зависимости говорит отсутствие собственных стратегических планов.

"Вы рассматриваете не только свою карьеру и не столько свою карьеру, сколько то, что будет происходить с вашим партнером. И даже какие-то средние планы, все, какие у вас есть, они связаны с тем, что происходит в жизни вашего партнера", — пояснил Идзиковский.

Кроме того, о зависимости от партнера свидетельствует неумение справляться со взрослыми проблемами. Психолог отметил, что речь не о способности помыть посуду, а о более серьезных вещах, таких как вызов мастера на дом, подача документов в какие-либо инстанции и т.д. Он добавил, что о зависимости также говорят постоянная необходимость в одобрении со стороны партнера и непереносимость одиночества. Ранее психологи назвали вещи, о которых не стоит рассказывать женщинам на первых свиданиях.