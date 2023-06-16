Как стать решительным человеком — 5 советов, план, упражнения

Прокачиваем жизненно важную опцию.

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Когда нужна решительность?

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Ответ – всегда. Решительность – это качество характера, без которого в нашем мире практически невозможно существовать. Информации и возможностей слишком много, а времени и энергии слишком мало. Выход один – воспитать в себе решительность и научиться делать всё максимально быстро и качественно.

Когда мы сталкиваемся с проблемами или сложными ситуациями, решительность помогает преодолеть все испытания и достичь поставленных целей.

Большинству людей свойственно сомневаться, выбирать, подолгу взвешивать все за и против. Поэтому, когда они видят в человеке смелость и решительность, то сразу же воспринимают его как лидера. Возникают доверие, всеобщее расположение и симпатия. Даже если его решения окажутся не самыми верными, люди всё равно будут за ним следовать.

Однако очень важно не путать решительность с безрассудством. Разница в том, что в первом случае человек обладает силой воли и не боится брать ответственность за свои поступки. Человек безрассудный будет просто хаотично что-то делать, не отвечая за последствия.

Что способствует решительности?

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на наше умение быстро принимать решения:

Как быстро принимать решения? 5 советов

Ответ очевиден – для этого нужно заняться прокачкой тех факторов, которые влияют на данную способность.

1. Наращивайте уверенность в себе

Это нужно, чтобы не колебаться в принятии решений. Помните, ошибки – это часть процесса. Они помогают нам учиться и расти.

Что делать?

Есть классное психологическое упражнение, которое я называю «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вспомните и запишите те моменты жизни, когда вы ошиблись и сделали что-то не так, но в итоге получилось даже лучше, чем вы могли себе представить.

Приведу пример. Скажем, вы хотели купить квартиру, но не хватило финансов. Вы расстраивались, винили себя и считали неудачником. Однако через время вдруг подвернулся более выгодный вариант – в лучшем районе за меньшую стоимость.

С помощью этого упражнения вы сможете свои минусы превратить в плюсы. И уверенности в себе, а значит, и решительности станет больше.

2. Набирайтесь опыта

Важны все сферы: работа, отношения, саморазвитие.

Что делать?

Примите для себя установку, что в жизни не может быть плохих решений. Каждое – верное. Вы просто не могли поступить иначе, учитывая знания, умения и обстоятельства, которые актуальны на данный момент. Воспринимайте каждое своё решение как новый опыт.

Есть интересное психологическое упражнение, которое я называю «Моё кино». Представьте, что вы – герой своего собственного фильма. И каждый выбор – это просто поворот в сюжете. Если вдруг из-за вашего решения что-то пойдёт не так, подумайте, как с этими сложностями справился бы ваш персонаж. Возьмите на себя ответственность и действуйте.

3. Прокачивайте аналитические навыки

Учитесь быстро обрабатывать информацию и взвешивать все аспекты проблемы или ситуации.

Что делать?

Начинайте с простого: решайте ребусы, кроссворды, математические задачки, читайте книги, проходите квесты. Постепенно переходите к более сложному: анализируйте причинно-следственные связи событий, происходящих в вашей жизни. Изучайте ваш личный опыт и жизнь известных людей, анализируйте успехи и неудачи.

Из психологических упражнений могу предложить взять любую сложную, запутанную ситуацию из вашей жизни и попытаться понять, зачем она вам дана, какой опыт и уроки вы можете из неё извлечь, как будете поступать в следующий раз.

Так вы поймёте, что всё происходящее помогает вам расти и становиться сильнее. С этим осознанием принимать решения станет намного проще.

4. Развивайте эмоциональный интеллект

Часто мы не можем принимать решения не потому, что на самом деле неспособны на это. Мешают нахлынувшие эмоции.

Нам может быть страшно, грустно. Иногда мы злимся, иногда очень радуемся, испытываем эйфорию. И, как ни странно, все эти чувства и состояния, когда они «накрывают с головой», способны мешать нашей решительности.

Что делать?

Ведите дневник эмоций. Записывайте, что чувствуете и как всё это влияет на вашу решительность.

Вы удивитесь, когда обнаружите, что неспособны выбрать кроссовки просто потому, что прямо сейчас хотите есть. Неожиданностью станет и осознание, что принять решение об увольнении никак не удаётся из-за мыслей о ссоре с любимым.

5. Будьте готовы к риску

Когда мы только встаём на путь решительности, каждое решение может казаться нам риском. Мы можем преувеличивать значение даже самых мелких бытовых решений типа выбора еды или пути на работу.

Что делать?

Попробуйте такое психологическое упражнение – поиграйте в решительность. Проснитесь с утра с чёткой установкой. Представьте, что сегодня вы – решительный человек. Помните фильм «Всегда говори Да»? Там герой Джима Керри соглашался на все предложения и просьбы, которые ему поступали. Вот и у вас будет что-то вроде этого, только с принятием собственных решений.

План на «решительный день»:

Проанализируйте в конце дня, насколько вам понравилось быть решительным человеком. Скорее всего, покажется непривычным. Возможно, даже испытаете стресс, но вам понравится.

В конце дня будете ощущать прилив бодрости и сил, ведь высвободится огромное количество энергии, которая раньше тратилась на лишние переживания. Вам точно захочется повторить этот день. Или даже провести в таком режиме всю свою жизнь.

5 шагов, чтобы стать решительным человеком

Шаг 1. Определите свои цели и приоритеты. Чётко определите, чего вы хотите достичь в данной ситуации. Это поможет сузить фокус внимания и не распыляться на другие задачи.

Шаг 2. Соберите необходимую информацию. Одной из причин медленного принятия решений является недостаток сведений. Соберите необходимые данные, чтобы принять взвешенное решение. Только не перебарщивайте. Пусть время, затраченное на сбор информации, будет соразмерно тому результату, который вы хотите получить. Помните, что покупка йогурта в магазине, поездка на несколько дней на дачу и приобретение квартиры – это решения разного уровня и усилия здесь не могут быть одинаковыми.

Шаг 3. Проанализируйте и взвесьте варианты. Рассмотрите различные альтернативы, проанализируйте их плюсы и минусы, риски и возможности. Попробуйте представить себя в каждом из возможных сценариев, проживите и прочувствуйте каждый из вариантов. И оцените, какие решения могут привести к наилучшим результатам.

Шаг 4. Доверьтесь своей интуиции. Она играет важную роль в принятии решений. Если у вас есть ощущение или предчувствие относительно определённого варианта, прислушайтесь. Интуиция – это результат наших бессознательных знаний и опыта, поэтому она может дать ценные подсказки.